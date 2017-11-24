Внимание, важно! Ночью в Шымкенте не будет света. В связи с ремонтными работами будет произведено отключение электричества, сообщили в пресс-службе акимата Шымкента.

С полуночи (00:00) до 04:00 25 ноября 2017 года электроэнергия будет отключена на следующих улицах:

улицы Кабанбай батыра, Туркестанская, Толеби, Ташенова, проспект Тауке хана, район Верхнего рынка и Старого автовокзала, улицы Джангельдина, Гагарина, проспект Абая, Громова, мкр. Карасу, Колос.

Микрорайоны Отырар, Восток, Сайрам, ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан, район типографии, ул. Халтурина, Казыбек би, Желтоксан, Кунаева – Иляева.

Район Химфарма, мкр. Еламан (Ворошиловка), Чапаевка, часть ул. К. Цеткин, Лесхоз, областной военкомат.

Ул. Жибек жолы, микрорайоны Азат, Каражол, Самал1, 4 мкр, Самал-2, Агропром, 112 квартал, 8 микрорайон, 11 мкр, часть 12 мкр, улицы Сайрамская – Долорес, Астраханцева.

Темирлановское шоссе, район Янги шахара, Северо-Запад, Самал-3, Тельмана, Кызыл жар, Ынтымак, Коммунизм.