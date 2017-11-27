Житель Шымкента с двумя высшими образованиями чинит обувь на Верхнем рынке. Мужчина сам выбрал свой путь и гордится профессией. Он счастлив — есть семья и любимое дело. Мужчина говорит – никогда нельзя жаловаться на судьбу.

Это – Ержан Кульжанов, ему 36 лет. Он – инвалид с детства. Родился Ержан здоровым, но в возрасте трех лет из-за травмы развилось заболевание, которое и привело к инвалидности.

Ержан имеет два высших образования – политехническое и филологическое. Но каждый день в любую погоду он приходит на один из местных рынков, чтобы чинить обувь. Мужчина говорит – 9 лет назад понял, что это его дело.

Зарабатывает Ержан 6000-7000 тенге в день. Но бывает, когда заработок не превышает и двух тысяч тенге. Ержан получает пенсию по инвалидности – 17 000 тенге. Он считает, что не имеет права сидеть сложа руки и существовать на пенсию по инвалидности.

Рабочий день Ержана начинается в 9:30 утра. Заканчивается после 18 часов.

Ержан счастлив, потому что у него есть семья и любимое дело. Мужчина говорит – никогда нельзя жаловаться на судьбу и сетовать на отсутствие работы: «Если ты захочешь, у тебя обязательно появится возможность заниматься любимым делом и зарабатывать».