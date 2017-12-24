24-летняя девушка и молодая мама с младенцем погибли сегодня в Шымкенте от отравления угарным газом. Девушка, 1993 года рождения была обнаружена у себя дома в ночь с 11 на 12 декабря, мама с ребенком 12 декабря днем.

«12 декабря 2017 года в 00:54 поступило сообщение от дежурного врача 103 Мустафиной, что в доме по улице Братская обнаружено тело женщины, предположительно с признаками отравления СО», — сообщили в газовой службе Шымкента.

Прибыв на место вызова, аварийная бригада выявила многочисленные нарушения техники безопасности при монтаже газового оборудования.

«В кухне установлен самодельный отопительный котел, дымоход выведен на улицу, соединительная труба-гофра имеет видимые повреждения, отсутствует хомут. Нет тяги в дымоходе. Проточный нагреватель установлен вообще без дымохода. Между потолком и косяком двери, ведущей из кухни в ванную есть зазор шириной около 10 сантиметров. В помещениях кухни и ванной нет форточек и вентиляционных каналов», — из отчета аварийной службы.

В данный момент специалистами закрыт и опечатан г\кран Д-20 перед индивидуальным ШРП.

Дильназе Ш. несколько дней назад исполнилось 24 года…

Днем 12 декабря на улице Бекетти в районе Привокзалки в доме в ванной был обнаружен труп Натальи С., 1979 года рождения, а в спальне тело ее дочери — Ясмины У. Малышке было всего пять месяцев.

По неподтвержденной пока информации, со слов соседей, у Натальи были близнецы. Второй ребенок пока не обнаружен.

Напомним, 10 декабря в Шымкенте в квартире дома №31 по проспекту Республики были обнаружены тела трех детей и женщины. Все они погибли от угарного газа из-за неправильно установленной автономки. Все, что требовалось сделать своевременно – проверить тягу в дымоходе и установить оборудование без нарушений, к такому выводу пришли специалисты, выясняющие причину сразу четырех смертей.

Среди погибших — девочка четырех лет, два подростка двенадцати и тринадцати лет и их бабушка. Родственники и соседи накануне высказали обеспокоенность длительным отсутствием детей и взрослых. Семья снимала квартиру в жилом доме по проспекту Республики. Волнения родственников переросли в тревогу и они вызвали спасателей ЧС и полицию.

Когда сотрудники ДЧС вскрыли двери, то обнаружили страшную находку — мертвые тела. По всей видимости, смерть наступила двое-трое суток назад.

Уважаемые жители и гости Шымкента! В связи с холодами в ЮКО участились случаи отравлений угарным газом. Как правило во всех случаях главная причина – нарушение технических условий монтажа бытовых газовых приборов и отсутствие тяги в дымоходах.

Руководство ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» призывает всех жителей провести техническое обслуживание внутридомовых газовых приборов, а также произвести прочистку дымоходов и вентиляционных каналов.

Не рискуйте самым дорогим, что у вас есть – своей и жизнью своих родных и близких!

Еще одна проблема, с которой сейчас сталкиваются многие жители – отключение газа в связи с ДТП.

К сожалению, виновники, сбивающие газопроводы, зачастую скрываются с места ДТП и найти их практически невозможно. Поэтому, если вы стали свидетелем ДТП, в результате которого сбит или поврежден газопровод, просим записать номер и марку автомобиля, либо зафиксировать его на фото и сообщить эти данные в ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на номер 104. Благодарим за понимание!