300 фактов мошенничества раскрыто полицейскими ЮКО

В ЮКО с начала года полицейские раскрыли более 300 фактов мошенничества. Большая часть из них связана с получением кредитов и трудоустройством. Шымкентцы хотят обходными путями взять кредит, устроиться на работу, поучаствовать в госпрограммах, которые тоже связаны с получением денег.

Большинство случаев подобных преступлений совершаются из-за беспечности и доверчивости самих потерпевших, попадающих на уловки аферистов, обещающих за деньги помочь в решении различных проблем, уверены полицейские.

Так, полицейские Аль-Фарабийского района Шымкента раскрыли серию мошенничеств и задержали 30-летнюю аферистку, которая, войдя в доверие к потерпевшим, под предлогом помощи в получении кредита, обманула жителей областного центра.

В отдел полиции обратилась одна из потерпевших, 1977 года рождения, которая сообщила, что мошенница, обещая ей помочь в получении банковского кредита, взяла у нее деньги в сумме 45 тысяч тенге и пропала из виду. С аналогичными заявлениями в Аль-Фарабийский отдел полиции обратились еще несколько потерпевших. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 30-летнюю подозреваемую, жительницу Сайрамского района. Следствием установлена причастность задержанной к 9 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около полмиллиона тенге.

В настоящее время по всем фактам сотрудниками Аль-Фарабийского ОП проводится досудебное расследование по статье «мошенничество». Ведется следствие.

Полиция Южно-Казахстанской области рекомендует гражданам проявлять бдительность и осторожность при общении с незнакомыми людьми для того, чтобы не стать жертвой различного рода аферистов. Не стоит быть излишне доверчивыми!