Фотограф из Шымкента представил всему миру Казахстан другими глазами

И мир посмотреть и себя показать – фотографы из Казахстана не просто достойно представили страну на международной выставке, но и стали узнаваемыми лицами. В США в рамках международного фестиваля «PHOTO FEST KZ» проходит фотовыставка «Казахстан глазами фотографов».

На это престижное мероприятие, организованное Министерством культуры и спорта РК при поддержке Постоянного представительства Казахстана в ООН съехались фотохудожники со всего мира. На суд зрителей представлены работы из США, Франции, Италии, Турции, России и лучших фотографов нашей страны.

Выставку посетили более 500 гостей – представители дипломатических миссий и посольств, жители и гости города. Благодаря представленным работам, зрители открыли для себя Казахстан с новой, ранее неизвестной стороны и, конечно, оценили работы фотохудожников.

Напомним, в рамках международной выставки «ЭКСПО-2017» Министерство культуры и спорта организовало встречу в Астане для лучших фотографов из разных стран мира. Помимо ЭКСПО они посетили регионы страны, чтобы запечатлеть места, которые их поразили больше всего.

Все эти работы вошли в сборник «Казахстан – глазами фотографов мира». В международной фотовыставке принимает участие наш земляк, фотограф, Максат Шагырбаев.

Отметим, у каждого автора свой, неповторимый почерк, по которому. А работы казахстанских мастеров объектива вызвали неподдельный интерес у публики.

«Мне очень хотелось познакомить американцев с нашей страной посредством объектива моего фотоаппарата. И я думаю, у меня и моих коллег это получилось», — говорит наш соотечественник, участник выставки Максат Шагырбаев.