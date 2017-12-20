«Мне просто предложили». Шукеев прокомментировал свое новое назначение

Умирзак Шукеев прокомментировал свое новое назначение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах заседания правительства новый заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства РК ответил на вопросы журналистов.

«Я не писал заявления, мне просто предложили такую должность, я согласился. Сегодня освободили (от должности в «Самрук-Казына»), там будет другой», — сообщил Шукеев.

В начале заседания правительства своего нового заместителя поздравил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, Умирзак Шукеев сменил Аскара Мырзахметова на посту заместителя премьер-министра — министра сельского хозяйства. Соответствующий указ был опубликован на сайте Президента 15 декабря.

Умирзак Шукеев c 2011 года возглавлял фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына». В разные годы он был акимом Костанайской области, акимом Астаны и акимом Южно-Казахстанской области. В августе 2007 года Шукеев был назначен заместителем премьер-министра Казахстана.