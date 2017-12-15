Накануне Дня Независимости 558 шымкентских семей отпраздновали новоселье

Накануне Дня Независимости жителям Шымкента преподнесли замечательный подарок. Сегодня новоселье отмечают 558 семей города.

Отметим, что 11 многоэтажных домов в микрорайоне Нурсат построены по второму направлению программы жилищного строительства «Нұрлы жер». 558 ключей от квартир, площадь которых составляет 31,5 тысячи квадратных метров, вручили вкладчикам Жилстройсбербанка и гражданам, стоящим в очереди в местных исполнительных органах.

Ключи от 48 квартир в двух 9-этажных домах, расположенных на территории административно-делового центра, вручили аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, секретарь областного маслихата К. Балабиев, аким города Шымкент Н. Сауранбаев и секретарь городского маслихата Н. Бекназаров, которые, в свою очередь, поздравили всех жителей с новосельем.

«В нашей стране ведется систематическая работа по обеспечению граждан жильем. На сегодняшний день растет число новоселов, получивших жилье в результате государственной поддержки. В частности, в этом году в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в Шымкенте было начато строительство 83 жилых домов на 5 052 квартир. Сегодня, в преддверии праздника, вводятся в эксплуатацию 11 домов на 558 квартир. До конца года планируется сдать в эксплуатацию еще 16 жилых домов на 1152 арендных квартиры. В этом месяце большинство семей отпразднуют новоселье. Результаты, которые мы добились – это плод независимости нашей страны», — сказал глава ЮКО.

Кроме того, аким области призвал новоселов посадить деревья.

В целом, в 2017 году из всех источников финансирования в области ведется строительство 279 жилых домов. Это 14 694 квартир, общей площадью 995,7 тыс. кв. метров. Из них 109 домов или 5 893 квартиры планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

По итогам 11 месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 547,1 тыс. кв. метров частного и многоэтажного жилья, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1%.