«Письмо счастья» от налоговой или в ЕПД появилась «рубрика»

Решило Управление Государственных доходов (налоговая, проще говоря), жителей города, то ли «осчастливить», то ли поиздеваться (ну чтобы налогоплательщика в тонусе, так сказать, держать).

В ЕПД появилась «рубрика» «Вниманию налогоплательщиков». Где, почти всем, без разбора, выставлены счета за якобы неоплаченные земельный и имущественный налоги, да еще и пеня за просрочку оплаты. А так как подавляющее большинство наших граждан, люди порядочные и законопослушные и оба вида налогов ими давно уплачены, то выставленные, абсолютно «с потолка», суммы, якобы неоплаченных налогов, граждан, мягко говоря, удивили (ну и возмутили, конечно).

Думаете это всё? Нет! Далее мелким шрифтом идет информация, вызывающая ещё большее удивление: «Просим Вас проверить свою налоговую задолженность, указанную в квитанции. В случае неправильности или несогласия с суммой задолженности Вы можете… (далее идет перечень способов, которыми можно осуществить данную «процедуру»). Браво! Коперфильд отдыхает!

А теперь давайте переведем все вышесказанное на простой язык:

Дорогой налогоплательщик! Мы начислили тебе налог, размер которого мы взяли просто из головы! А так как сумму налога мы просто выдумали, то тебе ещё необходимо приплатить и пеня за нашу выдумку, ну мы же старались. Ну и что, что размер пени мы взяли оттуда же, откуда и сумму твоей задолженности!

А теперь давай, дорогой налогоплательщик, поиграем в веселую игру «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ». Если ты не веришь себе и веришь нам – беги быстрее еще раз оплачивать налоги. А может быть ты уверен, что уже давно оплатил все налоги и спишь спокойно, а значит не веришь нам? Тогда проверь свою налоговую задолженность, указанную нами в квитанции, мы ведь можем и ошибаться. Ну а если мы тебе выписали (как тебе кажется) неправильную сумму, то можешь бросить все свои дела и посетить наше уютное заведение, где попытаешься доказать нам свою правоту. Или, в крайнем случае, попытайся сделать это через Интернет… Одним словом, докажи нам, что ты «не верблюд»!

А теперь давайте серьезно. Уважаемые господа! Ответьте нам на несколько вопросов.

1. Обладаете ли вы реальной информацией о том, кто оплатил налоги, а кто нет? (ведь в теории должны и обязаны обладать);

2. Откуда вами взяты суммы налогов и размер пени? (вы ведь должны знать свою работу и нести ответственность за ее правильное выполнение);

3. Если вы выставили счет обосновано (т.е. на основании реальных данных, которыми вы обязаны обладать ), то почему просите нас проверить нашу налоговую задолженность, указанную в квитанции?

4. Если вы начисляли размер налога правильно (т.е. в соответствии с законодательством, нормативными и прочими актами в сфере вашей специализации), то почему допускаете неправильность указанной вами суммы задолженности?

5. Почему законопослушный налогоплательщик должен тратить свое время и нервы, доказывая необоснованность полученной квитанции или выяснять правильность начисления налогов, делая за вас вашу работу?

Очень надеемся получить от вас внятные ответы на заданные вопросы.

С уважением,

ваши законопослушные налогоплательщики.

Автор: Николай Владимиров.