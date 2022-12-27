Шеф-повар поделился вкусными рецептами для новогоднего стола

Приближается новый 2023 год. Перед хозяйками сейчас стоит непростая задача – угодить новогодней трапезой семье и кошельку. Самое важное в новогоднем меню — это оливье, цезарь и горячее.

Как правило, к Новому году готовят «Оливье», «Селёдку под шубой», бутерброды или тарталетки с икрой, сырные, рыбные и колбасные нарезки, мандарины и какое-нибудь горячее, например курицу. И какой новогодний стол без торта, конфет, шампанского и безалкогольных напитков.

Начнём с короля новогоднего стола — салата оливье. На четыре порции понадобится 3-4 картофеля, морковь, банка зеленого горошка, соленые огурцы, отварное мясо или колбаса. Итого: 2 тысячи тенге.

Картофель — 150 тенге

Морковь — 100 тенге

Зеленый горошек — 350 тенге

Соленые огурцы — 800 тенге

Говядина — 600 тенге

Фарухджан Исраилов, шеф-повар:

«У нас на оливье есть ингредиенты. Картошка 2 штуки, соленые огурцы, морковь, горох, куриные яйца и 200 грамм мясо говядины. Все ингредиенты кладем в шашку. Этот салат хватает на четыре персоны».

Второй салат — цезарь. Он обойдется дороже, на четверых — около 3 тысяч тенге. Из продуктов понадобятся: куриное филе, салат айсберг, помидоры черри, сухарики, сыр, и собственно, сам соус — «цезарь».

Куриное филе — 500 тенге

Салат айсберг — 250 тенге

Помидоры черри — 300 тенге

Сухарики — 400 тенге

Сыр — 600 тенге

Соус «Цезарь» — 800 тенге

Фарухджан Исраилов, шеф-повар:

«Мы сегодня приготовим на четыре персоны салат цезарь. Здесь у нас айсберг 150 грамм, грудка 100 грамм, чери помидор 60 грамм, яйцо 40 грамм и сухарики и фирменный соус для цезаря».

Фарухджан Исраилов, шеф-повар:

«Примерно 450 грамм, салат хватает на четыре персоны»

Главное блюдо — всеми любимое мясо на гриле обойдется в 4 тысячи 350 тенге. Купить надо: 500 граммов баранины, пол кило говядины, куриные крылышки, голени и 200 граммов картофеля. Основное блюдо, семье из четырех человек.

Баранина — 1200 тенге

Говядина — 1400 тенге

Куриные крылышки — 800 тенге

Куриная голень — 800 тенге

Картофель — 150 тенге

Фарухджан Исраилов, шеф-повар:

«У нас на горячее на четыре персоны — мясо. Сюда входит баранина, говядина рибай, ребра, куриные крылышки, голень. К еде мы подаем еще соус фирменный и картофельные дольки».

Какие блюда должны быть на новогоднем столе, каждая хозяйка решает сама, с оглядкой на семейный бюджет. Чтобы сэкономить, эксперты советуют планировать покупки и расходы на празднование заранее, а закуски, десерты и мучные изделия приготовить самим.