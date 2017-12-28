Новогодние елки в Шымкенте будут восстановлены. Монтаж новой праздничной красавицы ведется на площади Аль-Фараби. Елка, установленная напротив официальной, у торгового центра Шымкент-Плаза, уже восстановлена. Перед драмтеатром ведутся работы.

Появится и новая елка перед областным акиматом в микрорайоне Нурсат. Правда, она будет чуть меньше «унесенной ветром». Так что шымкентцы без елок не останутся.

Напомним, в ночь с 26 на 27 декабря в Шымкенте случился «армагеддон». Начавшийся ветер перерос практически в ураган, потом хлынул дождь и началась гроза (гром и молнии в декабре!), затем ливень перешел в буран. Ветер был такой силы, что устоять новогодним елкам в Шымкенте было просто невозможно. Две елки на площади Аль-Фараби, елка на аллее Шамши Калдаякова и традиционная елка перед АДЦ в микрорайоне Нурсат вмиг оказались на полу.

Что говорить о елках, если в городе были сорваны крыши, провода, столбы электропередач. Отдельные районы Шымкента остались без света и без газоснабжения.