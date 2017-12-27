В Шымкенте восстанавливают электроснабжение. Сильный ветер, пронесшийся над городом, рвал линии электропередач, валил столбы и даже снес одну опору высоковольтной линии.

По информации пресс-службы компании «Онтустик Жарык Транзит», в результате ветра в городе было зафиксировано 25 порывов, кроме того, были обрушены столбы электропередач, которые на балансе ЖКХ Шымкента — в мкр. Самал-2, Нурсат, Сауле, по ул. Аргынбекова, а также в мкр. Турлан, Курсай и Акжар.

Силами специалистов компании «Онтустик Жарык Транзит» и работников отдела ЖКХ Шымкента уже восстановлена основная часть линий. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения в частном секторе, где были оборваны провода на входе в дома.

Пресс-служба акима Шымкента