О погоде в праздничные выходные рассказали синоптики. На территории республики по-прежнему сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

В Жамбылской, Кызылординской областях ожидается местами туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области — местами туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 18-23 м/с.

В Акмолинской, Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Шымкенте 16 декабря ясно, без осадков и безветренно. Температура воздуха впервые за несколько дней преодолеет нулевую отметку и остановится на трех градусах тепла.

В воскресенье 17 декабря ясно и даже солнечно, воздух прогреется до четырех градусов со знаком плюс, вероятность осадков будет стремиться к нулю. Потеплеет и ночью — до минус шести.

В понедельник и вторник — 18 и 19 декабря, дневная температура воздуха поднимется до плюс шести градусов, ночью 0…-2. 18 декабря синоптики обещают пасмурный день, небольшой ветер с порывами до 8 м/с. 19 декабря переменная облачность, без осадков.