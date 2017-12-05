О повышении тарифа на горячую воду уведомлять потребителей Шымкента не обязательно

Тепловики Шымкента уверяют: о повышении тарифа на горячую воду уведомлять потребителей не обязательно. Все согласовано с антимонопольным. А что до абонентов… Видимо, жители Шымкента — последнее звено в пищевой цепочке.

В редакцию ТК «Отырар TV» обратилась домком шымкентской четырехэтажки по улице Верещагина. Софья Галиулина просит разъяснить: когда повысился тариф на горячую воду? Пенсионерка уверяет, что сумма в 1206 тенге на одного человека за горячую воду ощутимо бьет по карману многодетных семей и пожилых людей.

Съемочная группа побывала в ГКП «Куатжылуорталык-3» и получила ответы на все вопросы потребителей. Устраивают они потребителей или нет — другой вопрос. Стоит напомнить, что как альтернативу дорогой горячей воде — Аристоны и газовые колонки — устанавливать в многоэтажках, где предусмотрена «горячая из-под крана» — запрещено.

Квитанция за ноябрь месяц удивила и возмутила жительницу Шымкента Софью Галиулину. Мало того, что зарплаты и пенсии не поспевают за ценами на базарах и маркетах, так еще и за тарифами никак не угнаться.

Так в графе — горячая вода, изменения в сторону повышения видны сразу, калькулятор в руки не бери. Еще бы! Сразу плюс 422 тенге! Если раньше за одного человека женщина платила 780 тенге 14 тиын , то уже в этом году придется выложить за каждого 1206 (тысячу двести шесть) тенге 3 тиын .

«Не было 7 месяцев горячей воды! Теперь получила квитанцию и такая сумма…» — сетует Софья Галиулина.

Софья Александровна печётся не только о себе. Она — домком, а потому к ней, в случае чего, в первую очередь бегут соседи. Сегодня в числе недовольных — пенсионеры и многодетные семьи многоквартирного жилого дома. Все они просят разъяснить одно: откуда взялась такая сумма. И почему о повышении тарифа никто не предупредил заранее.

«Да, в июле этого года в антимонопольном ведомстве утвердили», — уверенно ответила

Марина Хохлова, начальник отдела сбыта ГКП «Куатжылуорталык-3».

Начальник отдела сбыта уверяет, что тепловики вынуждены были поднять тариф на горячую воду. Это они связывают с удорожанием природного газа.

А не предупредили, потому что не должны были. Повышение — планомерное, на пять лет вперед. Так что и в следующем году цифры в квитанциях снова поменяют. Всё согласовано с антимонопольщиками.

Тем у кого каждая копейка на счету, специалисты советуют установить счетчик на горячую воду. Ведь льготы на оплату предусмотрены только для ветеранов Великой Отечественной. И то — в проекте(!), их пока не утвердили. Ни многодетных и сирот, ни пенсионеров и малоимущих в этом списке — нет.

Все вопросы по оплате за горячую воду можно адресовать специалистам отдела сбыта по номеру: 56-50-43. С претензиями к тепловикам можно обратиться в диспетчерскую службу городского акимата по телефону 53-00-15.

Шынар Оразова