О загрязнении воздуха будет предупреждать «Казгидромет»

Сведения о загрязненности воздуха появятся в разделе прогноза погоды.

С 2018 года РГП «Казгидромет» будет информировать население не только о прогнозе погоды, но и об уровне загрязненности воздуха, сообщает BNews.kz.

«Со следующего года «Казгидромет» начнет выпускать прогноз погоды о неблагоприятных метеоусловиях. Прогнозы будут выпускаться в таком виде: метеоусловия будут способствовать либо накоплению, либо разрушению вредных веществ», — сообщила директор РГП «Казгидромет» Ольга Шмидт.