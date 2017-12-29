Ровно в полночь с 31 декабря на 1 января в городах и селах Казахстана поднимутся ввысь сотни петард, фейерверков и салютов. Для того, чтобы не омрачить красочное шоу редакция Dixinews.kz предлагает правила безопасности при запуске петард и фейерверков.

Начнем с того, что пиротехнические изделия нельзя применять в зданиях, на крышах домов, балконах и лоджиях. Также стоит осмотреться и отойти подальше от взрывоопасных, пожароопасных объектов и линий электропередач. При покупке пиротехники необходимо обратить внимание на срок годности и инструкцию по эксплуатации.

Помимо линий электропередач, необходимо находиться на расстоянии 50 метров от жилых домов. Как известно, петарды могут залететь на балкон или пробить оконные стекла, а также устроить пожар. Самостоятельно детям петарды запускать не рекомендуется. Это необходимо делать в присутствии и под контролем родителей.

Еще один важный аспект — утилизация фейерверков.

Что касается расстояния, то даже безобидные хлопушки и бенгальские огни необходимо держать от себя более, чем 0,5 метра. Наземные петарды и салюты стоит расположить от себя на расстоянии от 5 до 20 метров.

Приятного Нового года и самых красочных салютов!