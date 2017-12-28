Предпраздничные цены на овощи и фрукты в Шымкенте устраивают покупателей

До конца года по календарю остаются считанные дни. И традиционно люди спешат на базары, чтобы закупить товары. Что предпочитают шымкентцы покупать на праздничный дастархан?

В преддверии Нового года на рынках Шымкента идет бойкая торговля. Люди закупают фрукты на новогодний дастархан. От обилия глаза разбегаются. Цены на оптовке, уверяют продавцы, доступные.

«Например, вот эти мандарины из Аргентины — 520 тенге, королевские — 460. Есть и китайские — подешевле. Ананас стоит 360 тенге, виноград можно купить за 400 тенге. Ассортимент хороший, каждый покупатель может выбрать по вкусу. Стараемся, чтобы горожане накрыли богатый, праздничный стол», — рассказывает о ценах продавец Камилла.

Гульнара Парманбекова торгует фруктами из Ташкента. Лимоны по 520 тенге за килограмм, гранаты — 380. Большинство фруктов завезены из южной столицы и соседнего Узбекистана. Из местных овощей — помидоры. Их продают без посредников, потому и цена на томаты в два раза ниже привозного товара.

«Продаем свою продукцию, выращенную в теплицах Бадама. Килограмм первого сорта томата от 400-от тенге, второй сорт можете приобрести за 200 тенге. Качество продукции тепличное хозяйство «Аделя» гарантирует!» — показывает свои помидоры работник тепличного хозяйства Закир.

В поле зрения съемочной группы ТК «Отырар TV» попали и перекупщики. Они скупают фрукты и овощи большими коробками и ящиками, а потом продают в разы дороже вдоль улиц и возле шымкентских магазинов. На оптовом рынке 12-ти килограммовый ящик хурмы стоит 2 тысячи. Бананы от 80 до 100 тенге за штуку. Не трудно посчитать, какую прибыль в итоге получают предприимчивые. Простые горожане — НЕ перекупщики, предпочитают покупать понемногу. На базаре можно и поторговаться.

«Битые фрукты и овощи дают подешевле, — рассказывает о своих покупках жительница Шымкента. — Те, что получше — по установленной цене. Базар ведь, можно договориться. Мы пенсионеры покупаем только то, что позволяет размер нашей пенсии…»

Шынар Оразова