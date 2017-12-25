Проезд из Шымкента в Кентау и Туркестан подорожал сразу на 200 тенге

Проезд на «старексе» из Шымкента в направлении Кентау и Туркестана подорожал сразу на 200 тенге. Если две недели тому назад до Кентау доехать можно было за 1000 тенге, то теперь придется заплатить 1200. В Туркестан можно доехать за тысячу.

Перевозчики говорят вынуждены были поднять цены, так как солярка подорожала. Правда, цена проезда на остальных междугородних направлениях остается прежней.

Очередная новость о повышении стоимости, теперь на проезд в междугородних маршрутах, обескуражила пассажиров.

Это не рост цен, а необходимость, говорят водители. Проезд в направлении Кентау и Туркестана не поднимался последние пять лет. Поднять стоимость вынудил рост цен на ГСМ.

«Пассажиры с пониманием относятся, — уверяет водитель Жаксылык Дарибаев, — Тому, кто начинает возмущаться, объясняем. Нам тоже нелегко. Солярка подорожала. Сейчас литр стоит 160-162 тенге. Да и запчасти выросли в цене…»

«Не думайте, что мы взяли и сами установили такую цену. Со всеми согласовано, с акиматом и управлением транспорта и автодорог. Проезд до Туркестана, как и до Кентау подорожал на 200 тенге. Если раньше по 800 тенге было, то сейчас берем в один конец 1000 тенге», говорит бригадир водителей Айтбай Сейсенбеков.

Пассажиры к подорожанию стоимости за проезд, в основном, относятся с пониманием, но требуют, чтобы с ценой повысилась и культура обслуживания. Просят южноказахстанцы и уменьшить водительские аппетиты. В вечернее время они заламывают такие цены, что пассажиры теряют дар речи.

«Я работаю в управлении города Кентау, часто приезжают в областной центр с отчетами. Вечером водители, выезжающие в Кентау, просят заплатить 2 тысячи. А то, говорят, не поедем», — рассказывает жительница Кентау Саламат Нахипова.

Если цены на минивэн вас не устраивают, то до Кентау можно добраться на автобусе за 600 тенге. На Газеле — за 800 тенге. Кстати, стоимость проезда изменилась только до Кентау и Туркестана. По другим междугородним направлениям цена не изменилась.

В Сарыагаш, Шардару и Шаульдер можно доехать за 800 тенге. Спальные автобусы в Алматы и Караганду по 4 тысячи, до Астаны — 6 тысяч тенге.

Шынар Оразова