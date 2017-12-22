Шокирующее видео с «разделкой» собаки прокомментировали в полиции ЮКО, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя ДВД ЮКО Салтанат Каракозову.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животными». Досудебное расследование проводят сотрудники Абайского отдела полиции», — сообщила Салтанат Каракозова.

Напомним, пользователей социальных сетей возмутило видео, на котором мужчина расчленяет собаку. Снимала видео женщина, которая в погибшем псе узнала своего питомца, пропавшего несколько дней назад.

Первыми тревогу забили волонтеры общественной организации, спасающей домашних животных.

«Это была не собака человека, который ее разделывал. К нам обратилась хозяйка этой собаки. Девушка была в шоке и ее увезли на скорой помощи из-за нервного срыва. Мужчина, который был на видео, объяснил, что сделал это из-за того, что у его мамы болеют ноги. С помощью собачьего мяса он собирался ее лечить. Мы вместе с девушкой, которая сняла на видео, написали заявление в полицию», — рассказывает волонтер Эмилия Ускенова.

Девушка отметила, что защитники животных намерены добиваться наказания для мужчины, который стал «героем» шокирующего видео.

Напомним, в Сети появились кадры жестокой расправы над собакой, зоозащитники требуют наказать виновного.

«Мы вынуждены опубликовать это видео для того, чтобы люди знали о вопиющей ситуации, происходящей в 21 веке в нашем городе и требующей внимания каждого гражданина, неравнодушного к судьбе не только бездомных, но и своих собственных собак», — говорится в тексте к видеоролику, опубликованном в социальной сети Instagram.