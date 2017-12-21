Шымкент проголосовал против повышения тарифа на газ

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Шымкент проголосовал против повышения тарифа на газ. Во время общественных слушаний горожане высказались против повышения стоимости газа для потребителей даже на предложенные 4 тенге. Тем более, что предпосылки к снижению тарифа есть.

Общественники, представители партий и просто жители пришли, чтобы высказать все, что они думают относительно изменения цены на газ. Тем более, к этому их побудил модератор совещания — руководитель антимонопольного ведомства по ЮКО Бактияр Аталыков.

Бактияр Аталыков, руководитель департамента КРЕМ и ЗК ЮКО: «Уважаемые участники общественных слушаний! Вы можете открыто высказать все, что думаете по поводу повышения тарифа, так как наша задача – передать мнение народа в Комитет, который и будет принимать окончательное решение. Мы, на местах, решения о повышении тарифа не принимаем».

Мнения высказывались единые, разве что тональность была разная. Главное, о чем говорили все: даже нынешняя цена — чуть более 34 тенге — для южноказахстанцев слишком высока».

Бауыржан Куанышбеков: «К нам в партию приходят горожане с разными вопросами. И вот один из них: почему мы, получающие газ из Узбекистана и следовательно, на ветке стоим одними из первых, по сравнению с тем же Таразом, однако у нас тариф намного выше?

Как выяснилось, вся причина в удаленности месторождения. И если наша ЮКО продолжает частично пользоваться узбекистанским газом, то таразцы от соседей полностью независимы.

Ержан Жексембинов, директор ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»: «У них по соседству находится месторождение, поэтому и цена на газ намного ниже. У нас же помимо покупки заложена еще и стоимость транспортировки».

К слову, стоимость последней стала ниже на 200 тенге. Если до конца этого года тариф на транспортировку составляет более 8323 тенге, то с первого января – 8060 тенге 71 тиын.

И, не смотря на понижение, южно-казахстанские газовики говорят о необходимости повышения цены на газ. Всему виной километры газопроводов.

Маргулан Мараим, руководитель управления энергетики ЮКО: «У нас в области более 14 тысяч км газопроводов и только 6 тысяч из них на балансе газовиков. Для обслуживания оставшихся сетей необходимы люди, а значит, увеличение штата. А им нужно платить зарплату. Поэтому они и выступают с предложением о повышении тарифа на 4 тенге. Однако у акимата ЮКО в этом вопросе позиция четкая – мы категорически против повышения».

Собравшиеся в зале единогласно проголосовали против повышения цены на газ, что и было занесено в протокол. В любом случае, новый год преподнесет южноказахстанцам сюрприз.

А вот будет он со знаком плюс или минус – решат в комитете регулирования естественных монополий. Именно туда будет отправлено протокольное решение. Будет ли услышан глас народа?

Саида Турсуметова

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