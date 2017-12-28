Шымкентцы посылают поздравительные телеграммы — ретро-связь набирает обороты

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Телеграммы к празднику

Шымкентцы посылают поздравительные телеграммы — ретро-связь набирает обороты. В преддверии Нового года желающих отправить телеграмму существенно прибавилось, расказывают работники связи. Несмотря на то, что есть сотовая связь и интернет.

Люди хотят поздравить родственников, близких друзей, коллег, а также партнеров по бизнесу с наступающим годом. В связи с повышенным интересом шымкентцев к телеграммам, на них на Казпочте даже предусмотрели праздничные скидки с 25 декабря текущего года по 7 января 2018 года.

А ведь раньше отправить телеграмму было делом привычным, а праздничные телеграфные отправления летели десятками тысяч. Вспомните, как часто вы получали бланки с набранными словами знаками препинания…

Телеграммы к празднику

Сегодня картина иная. Украинские почтовые отделения отказываются от предоставления услуг отправки телеграмм с марта 2018 года. Они идут на такой шаг из-за убыточности и малого количества желающих отправить сообщение с помощью этого вида связи.

Телеграф уже не работает в Индии, Австрии, Нидерландах, Чехии, Сингапуре и Малайзии. В некоторых странах от рассылки телеграмм отказались крупные, принадлежащие государству телекоммуникационные компании.

Телеграммы к празднику

Но там появились частные фирмы для любителей ретро, предлагающие телеграммой пригласить друзей на выпускной вечер, свадьбу или похороны. Такая практика прижилась в США, Великобритании, Австралии, Швеции. В Германии и Швейцарии есть компании, рассылающие телеграммы за границу.

В то же время остаются государства, где телеграфирование по-прежнему является важным компонентом связи. Например, в труднодоступных селениях Мексики и Бразилии телеграф является часто единственным способом связаться с внешним миром.

А вы отправили праздничную телеграмму?

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