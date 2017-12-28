Шымкентцы посылают поздравительные телеграммы — ретро-связь набирает обороты. В преддверии Нового года желающих отправить телеграмму существенно прибавилось, расказывают работники связи. Несмотря на то, что есть сотовая связь и интернет.

Люди хотят поздравить родственников, близких друзей, коллег, а также партнеров по бизнесу с наступающим годом. В связи с повышенным интересом шымкентцев к телеграммам, на них на Казпочте даже предусмотрели праздничные скидки с 25 декабря текущего года по 7 января 2018 года.

А ведь раньше отправить телеграмму было делом привычным, а праздничные телеграфные отправления летели десятками тысяч. Вспомните, как часто вы получали бланки с набранными словами знаками препинания…

Сегодня картина иная. Украинские почтовые отделения отказываются от предоставления услуг отправки телеграмм с марта 2018 года. Они идут на такой шаг из-за убыточности и малого количества желающих отправить сообщение с помощью этого вида связи.

Телеграф уже не работает в Индии, Австрии, Нидерландах, Чехии, Сингапуре и Малайзии. В некоторых странах от рассылки телеграмм отказались крупные, принадлежащие государству телекоммуникационные компании.

Но там появились частные фирмы для любителей ретро, предлагающие телеграммой пригласить друзей на выпускной вечер, свадьбу или похороны. Такая практика прижилась в США, Великобритании, Австралии, Швеции. В Германии и Швейцарии есть компании, рассылающие телеграммы за границу.

В то же время остаются государства, где телеграфирование по-прежнему является важным компонентом связи. Например, в труднодоступных селениях Мексики и Бразилии телеграф является часто единственным способом связаться с внешним миром.

А вы отправили праздничную телеграмму?