Учителей Шымкента не заставляют составлять списки газовых абонентов. Содержание странных сообщений опровергли в акимате Шымкента. Своеобразный «крик души учителей» распространяется в социальных сетях и мессенджерах.

В сообщении говорится о том, что с преподавателей требуют заполнить информацию о наличии газового оборудования в домах у своих учеников.

Акимат Шымкента ОФИЦИАЛЬНО заявляет: распоряжения собрать такие сведения посредством учителей, не было. Ни акимат Шымкента (и его отделы), ни руководство ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» не выступали с требованием собрать эту информацию и более того, привлечь к этому делу учителей.

«Уважаемые учителя, если вы столкнулись с подобными фактами, укажите, пожалуйста, номер школы, мы обязательно разберемся!», — обращаются к городским педагогам представители акимата Шымкента.

Добавим, все рейды проводятся исключительно мобильными группами в составе специалистов районных акиматов, газовой и службы ЧС для безопасности жителей. «В этой связи просим оказать членам группы помощь, обеспечив свободный доступ к вашему газовому оборудованию и дымоходам», — подчеркнули в пресс-службе акимата.

Напомним, экстренное совещание по вопросам безопасности 13 декабря провел аким Шымкента Нурлан Сауранбаев. По итогам совещания было принято несколько решений:

В Шымкенте создаются специальные мобильные группы из представителей районных акиматов, служб ЧС, полиции и газового хозяйства. К делу профилактики привлекут домкомов и уличкомов. Им предстоит совместно с членами комиссии отработать каждый адрес.

До 22 декабря они должны обойти каждый дом в городе, каждую квартиру, чтобы выявить нарушения монтажа бытовых газовых приборов и проверить тягу в дымоходах и вентканалах.

В школах пройдут уроки на тему угарного газа и мер, которые необходимо предпринять, чтобы обезопасить свое жилище.

В городе пройдет совещание с руководителями компаний, оказывающих услуги ТО ВДГО и прочистке дымоходов, чтобы исключить факты, когда с населения берутся деньги без оказания услуг.

Подняли и вопрос установки газосигнализаторов. Не исключено, что новые техусловия будут выдаваться с обязательным пунктом – установкой газосигнализаторов.

С 10 декабря по сегодняшний день от отравления угарным газом в Шымкенте погибли девять человек, шестеро из которых дети. Еще двое — мама и ее ребенок пострадали во время хлопка газовоздушной смеси 19 декабря. Причина — сосед кустарным способом врезался в центральный газопровод, вызвав утечку и скопление газа.