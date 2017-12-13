Экстренное совещание по вопросам безопасности прошло в Шымкенте

Под руководством акима Шымкента Нурлана Сауранбаева прошло совещание по вопросам безопасности, где обсуждалось несколько проблемных вопросов – от профилактических бесед до сходов с жителями и подомовых обходов.

Напомним, только за трое суток в Шымкенте погибли, отравившись угарным газом, 7 человек, четверо из них – дети. К слову, по каждому из фактов поручено провести тщательное расследование.

В ходе совещания был принят ряд решений.

Во-первых, в Шымкенте создаются специальные мобильные группы из представителей районных акиматов, служб ЧС, полиции и газового хозяйства.

К делу профилактики привлекут домкомов и уличкомов. Им предстоит совместно с членами комиссии отработать каждый адрес.

До 22 декабря они должны обойти каждый дом в городе, каждую квартиру, чтобы выявить нарушения монтажа бытовых газовых приборов и проверить тягу в дымоходах и вентканалах.

В-вторых, в школах пройдут уроки на тему угарного газа и мер, которые необходимо предпринять, чтобы обезопасить свое жилище.

В-третьих, в городе пройдет совещание с руководителями компаний, оказывающих услуги ТО ВДГО и прочистке дымоходов, чтобы исключить факты, когда с населения берутся деньги без оказания услуг.

Подняли и вопрос установки газосигнализаторов. Не исключено, что новые техусловия будут выдаваться с обязательным пунктом – установкой газосигнализаторов.

Следующее совещание по этим вопросам пройдет 22 декабря.

Тем временем сотрудники акимата и газового хозяйства еще раз обращаются ко всем жителям: не поленитесь, проверьте тягу в дымоходе. Если ее нет, прочистите дымоходы и пригласите специалистов, оказывающих услуги ТО ВДГО. Такие простые действия защитят вас и ваших близких от неосязаемого убийцы под названием угарный газ.