Экстренное совещание по вопросам безопасности прошло в Шымкенте

Под руководством акима Шымкента Нурлана Сауранбаева прошло совещание по вопросам безопасности, где обсуждалось несколько проблемных вопросов – от профилактических бесед до сходов с жителями и подомовых обходов.
Напомним, только за трое суток в Шымкенте погибли, отравившись угарным газом, 7 человек, четверо из них – дети. К слову, по каждому из фактов поручено провести тщательное расследование.
В ходе совещания был принят ряд решений.
Во-первых, в Шымкенте создаются специальные мобильные группы из представителей районных акиматов, служб ЧС, полиции и газового хозяйства.
К делу профилактики привлекут домкомов и уличкомов. Им предстоит совместно с членами комиссии отработать каждый адрес.
До 22 декабря они должны обойти каждый дом в городе, каждую квартиру, чтобы выявить нарушения монтажа бытовых газовых приборов и проверить тягу в дымоходах и вентканалах.
В-вторых, в школах пройдут уроки на тему угарного газа и мер, которые необходимо предпринять, чтобы обезопасить свое жилище.
В-третьих, в городе пройдет совещание с руководителями компаний, оказывающих услуги ТО ВДГО и прочистке дымоходов, чтобы исключить факты, когда с населения берутся деньги без оказания услуг.
Подняли и вопрос установки газосигнализаторов. Не исключено, что новые техусловия будут выдаваться с обязательным пунктом – установкой газосигнализаторов.
Следующее совещание по этим вопросам пройдет 22 декабря.
Тем временем сотрудники акимата и газового хозяйства еще раз обращаются ко всем жителям: не поленитесь, проверьте тягу в дымоходе. Если ее нет, прочистите дымоходы и пригласите специалистов, оказывающих услуги ТО ВДГО. Такие простые действия защитят вас и ваших близких от неосязаемого убийцы под названием угарный газ.
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