Удивляем домочадцев и гостей в новогоднюю ночь

У каждой хозяйки наверняка есть одна предновогодняя традиция, называется «что бы такого приготовить на новогодний стол». Хочется, очень хочется побаловать себя чем-то этаким и приготовить нечто, что удивит и домочадцев, и гостей, заглянувших на огонек в новогоднюю ночь или в первое утро нового года, которое, как известно, начинается ближе к обеду.

Ну что, дорогие хозяйки, мы решили поделиться своими любимыми рецептами. Может, что-то вы и возьмете на вооружение.

Начнем, пожалуй, с салатов.

«Косточка»

Наступающий 2018 год – год собаки. Предлагаю ее порадовать и приготовить салат в форме косточки.

Ингредиенты: 350 г филе говядины (вместо говядины можно использовать куриное филе), 100 г моркови по-корейски, 100 г маринованных огурцов, 4 яйца, 150 г лука, 1-2 лавровых листа, 5-7 горошин душистого перца, майонез, соль, перец, растительное масло.

Приготовление: говядину залить водой. Добавить лавровый лист, душистый перец. Отварить до готовности, остудить, нарезать соломкой. Лук нарезать соломкой. На растительном масле обжарить лук до золотистого цвета. Огурцы нарезать соломкой. Отделить белки от желтков. Желтки натереть на мелкой терке. Белки натереть на мелкой терке. Смешать говядину, лук, огурцы, желтки, морковь. Немного посолить, поперчить. Заправить майонезом. Выложить салат в форме косточки. Сверху украсить белками.

«Цезарь»

Так уж вышло, что в нашей семье этот салат один из самых любимых. А те, кто его обычно пробуют, записывают рецепт и с удовольствием готовят дома.

Ингредиенты: капуста пекинская, куриное филе – 500 г, помидоры (можно черри, а можно обычные помельче), твердый сыр – 300 г, сухарики (можно приготовить их самостоятельно), сметана и майонез (пропорция 1:1).

Приготовление: обычно основу салата составляет салат «Айсберг», но в последнее время стоит он как реально кусок льда из Антарктиды, доставленный спецбортом. Пекинская капуста ничем не уступает хваленому «Айсбергу» – также нежна и свежа. В общем, нарезаем пекинскую капусту кубиками (кто-то рекомендует ее просто порвать). Куриное филе можно разрезать на полоски, обвалять в специальной смеси для курицы «чиккен» (продаются в магазине, один пакетик стоит около 300 тенге) и прожарить на сковороде с обеих сторон. Только не забудьте немного масла налить на сковороду. Кстати, рекомендуем сначала обвалять куски филе в смеси, потом окунуть в яйцо, затем снова в смеси и только потом жарить.

Пока наша курочка остывает, нарежем на дольки помидорки, твердый сыр – кубиками (только оставьте небольшой кусок – он пригодится позже). Сухарики можно, конечно, купить в магазине, но я предпочитаю делать их из воздушного хлеба (Ну, вы знаете, продается такой, уже порезанный на куски, в прозрачной обертке. Его еще пекут в одной крупной торговой сети). Можно каждый кусок хлеба «обработать» в приправах (например, сухая для моркови по-корейски) и отправить в духовку. Очень быстро хлеб подрумянится и приобретет потрясающий вкус, а главное – хрустеть будет…

Приступаем к украшению салата. В глубокую тарелку выкладываем капусту, сыр, курицу, помидорки, поливаем смесью сметаны с майонезом. Слегка перемешиваем. Можно посыпать мелкой солью, если посчитаете, что совсем соли не хватает. Завершающий аккорд: перед подачей на стол в тарелку добавляем наши сухарики, а сверху всю эту красоту посыпаем тертым сыром и кунжутом. Приятного аппетита!

«Грибная поляна»

Еще один салат, без которого Новый год мы уже не представляем.

Ингредиенты: 400 г мяса (филе говядины или птицы – кому как больше нравится), 300 г маринованных грибов, 100 г сыра (твердого), майонез, укроп.

Приготовление: мясо отварить до готовности, остудить, нарезать небольшими кубиками. Немного грибов оставить для украшения, остальные мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке. Смешать мясо, грибы, сыр. Заправить майонезом. Зелень мелко нарезать. Выложить салат в вазочку, посыпать зеленью, сверху украсить грибами. Но есть и второй вариант оформления. Овальную посуду (отлично подойдет жестяная коробочка от печенья) слегка смазать растительным маслом. На дно выложить слой грибов. Затем мелко нарубленную зелень, после – салат. Слегка придавить ложкой и в холодильник. Через пару часов салат можно перевернуть на тарелку. Вуаля! Грибная поляна готова!

«Царь Китая»

Коль скоро на нашем столе нашлось место Цезарю, то и царю Поднебесной, думаю, может найтись.

Ингредиенты: 200 г куриного филе, 350 г болгарского перца, 250 г моркови, 300 г огурцов, 300 г редьки (зеленой или черной).

Соус: 5 ст. л. соевого соуса, 5 ст. л. воды, 3 зубчика чеснока.

Приготовление: куриное филе отварить до готовности (варить около 20 минут после закипания). Остудить. Нарезать небольшими кусочками. Огурец натереть на средней терке. Перец очистить от семян, нарезать кубиками. Морковь натереть на средней терке. Редьку натереть на средней терке. Чеснок мелко порубить.

Приготовить соус: для этого смешать соевый соус, воду и чеснок.

В центр большого плоского блюда выложить мясо, по бокам разложить овощи, полить соусом.

Горячее

На горячее предлагаю приготовить…

Мясо, запеченное в фольге

Такое мясо бесподобно как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты: 800 г говядины, 4 зубчика чеснока, приправа «хмели-сунели», соль. Данное количество продуктов рассчитано на 5-6 порций.

Приготовление: чеснок почистить и разрезать на дольки. В мясе сделать надрезы ножом и вставить чеснок в отверстие. Подобным образом нашпиговать все мясо. Мясо натереть солью и приправой. Поставить в холодильник на 5-6 часов (можно на ночь), накрыв тарелкой или пленкой. Мясо достать из холодильника, завернуть в два слоя фольги. Запекать 90 минут при температуре 180 градусов. За 10 минут до окончания запекания раскрыть фольгу и запечь до корочки.

Десерт

А что на сладкое? Предлагаю приготовить самый модный нынче торт – «Вупи пай»

Ингредиенты: пшеничная мука высшего сорта – 2,5 стакана, какао-порошок – 2/3 стакана, сахарный песок – 1 стакан, сливочное масло – 250 г, разрыхлитель теста – 1 ст. л., 2 куриных яйца, растворимый кофе – 2/3 стакана (1 ч. л. на 130 мл воды), молоко – 2/3 стакана, сок лимона – 1 ч. л.

Для крема: 33% сливки – 500 мл; творожный сыр (маскарпоне) – 250-300 г; сахарная пудра – 100 г; плитка черного шоколада; масло сливочное – 20 г.

Приготовление: просейте муку и добавьте в нее разрыхлитель (можно соду), какао, ваниль. Немного посолите, чтобы избежать приторности. Перемешайте все. В емкость положите размягченное масло и взбейте его с сахаром. Чтобы упростить процесс, используйте сахарную пудру. Добавляйте в масло по одному яйцу, не переставая взбивать. Добавьте молоко, а остывший растворимый кофе смешайте с лимоном и влейте в смесь. Взбейте массу. В муку вливайте смесь и постоянно размешивайте, чтобы образовалась однородная масса.

Приготовьте разъемную форму для выпекания с высокими бортами. Если она разъемная, то это плюс, потому что извлечь заготовку после приготовления не составит труда. Выпекайте бисквит на пергаментной бумаге. Предварительно смажьте ее любым жиром – сливочным или растительным маслом. Вылейте в приготовленную форму массу, которую получили на предыдущем этапе. Готовьте в духовом шкафу при 180 градусах 25 минут. Наберитесь терпения и выждите нужное время. Не открывайте духовку без надобности, потому что бисквит плохо реагирует на перепады температуры и может осесть. Достаньте бисквит из формы и дайте ему 10 минут остыть. Прикройте пергаментом, чтобы процесс проходил максимально комфортно для заготовки. Разрежьте его на четыре коржа. Используйте тонкий нож или капроновую нить. Сначала разделите напополам по горизонтали, а потом каждую половинку разрежьте еще на две части. Отложите коржи в сторону и займитесь кремом.

Крем: взбейте сливки с сахарной пудрой до загустения. Смешайте с маскарпоне и взбейте. Все готово, переходите к презентации блюда.

Оформление вупи пай потребует терпения и ловкости, поэтому прислушайтесь к таким рекомендациям: на нижний корж по краю нанесите с помощью кондитерского мешочка небольшие шарики крема, приблизительно 1,5-2 см в диаметре. Серединку заполните по спирали. Повторите это со всеми коржами, кроме верхнего. Для него придется готовить глазурь: на водяной бане растопите горький шоколад, добавьте 80 мл подогретых сливок и 20 г топленого сливочного масла. Покройте приготовленной смесью верхний слой. Готово!

А компот?

Не хотите покупать газированные напитки? Тогда предлагаю приготовить

Напиток из замороженных апельсинов и лимонов. Всего из 2 апельсинов вы получите целых 4 литра «сока». Дети такой напиток просто обожают!

Ингредиенты: апельсины крупные 2 шт., лимонная кислота 10 г, сок 1 лимона, сахар 250 г, питьевая вода охлажденная 4 л.

Приготовление: для начала нужно подготовить цитрусовые: апельсинки помойте и положите в морозильную камеру минимум на 12 часов. Достаньте их, слегка разморозьте и измельчите в блендере. Добавьте сок 1 лимона. Залейте цитрусовую смесь 2 л питьевой прохладной воды, тщательно перемешайте и дайте настояться в течение 15-25 минут. Добавьте сахар, а также лимонную кислоту, затем влейте еще 2 л воды. Перемешайте. Дайте постоять 15 минут. Аккуратно процедите получившийся сок в подготовленную посуду (например, в кувшины или бутылки). Готово! Хранить нужно в холодильнике. По вкусу этот коктейль будет похож на апельсиновую газировку.

Подготовила Саида Турсуметова