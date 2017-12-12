В Шымкенте карманница не только украла кошелек с двумя тысячами долларов, но и успела снять деньги с карточки. Пожилая женщина «потеряла» кошелек в автобусе, в нем же, помимо денег, лежала пластиковая карта и пин-код от нее. Пенсионерка не надеялась на свою память, поэтому хранила пин-код под рукой…

«В Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента с заявлением обратилась 66-летняя пенсионерка. Во время поездки в общественном транспорте у нее из сумки пропал кошелек с крупной суммой денег. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского отдела полиции задержали подозреваемую, 1972 года рождения, жительницу Шымкента, безработную», — сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Следствием установлено, что злоумышленница похитила из сумки своей жертвы кошелек с около 2 тысячами долларов США и банковскими карточками. Впоследствии карманница сняла с карточки потерпевшей еще свыше 600 тысяч тенге, воспользовавшись пин-кодом, найденным в кошелке.

Похищенные деньги женщина тратила на свои нужды. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила свыше миллиона тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Кража». Подозреваемая арестована. Ведется следствие. Полицейскими устанавливается причастность задержанной к другим аналогичным фактам краж чужого имущества.

Как показывает анализ, кражи совершаются в людных местах и общественном транспорте часто из-за беспечности самих потерпевших, небрежно относящиеся к имуществу.

В связи с чем полицейские Шымкента рекомендуют гражданам проявлять бдительность и внимательно относиться к своим вещам, не оставлять их без присмотра. А, чтобы избежать подобных ситуаций, полицейские напоминают о необходимости соблюдать превентивные меры безопасности:

— по возможности не разговаривайте в общественном транспорте по мобильнику, чтобы не привлекать излишнее внимание карманников. Запишите персональный идентификационный номер своего телефона (ПИН), по которому его можно опознать в случае кражи.

— деньги, портмоне и сотовые телефоны храните во внутренних карманах. Не пересчитывайте содержимое ваших карманов публично. Не оставляйте свои сумки, кошельки или портмоне открытыми, всегда держите возле себя закрытыми на замок;

— в переполненном общественном транспорте будьте внимательны к другим пассажирам, которые могут оказаться карманниками;

— если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону «102». Это поможет полицейским раскрыть кражу по «горячим следам» и задержать преступников.