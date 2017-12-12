В Шымкенте начался суд по делу о вымогательстве семи миллионов долларов у известного бизнесмена

Суд по громкому делу о вымогательстве у крупнейшего бизнесмена Казахстана Серикжана Сейтжанова начался в Шымкенте. На скамье подсудимых 56-летний Букейхан Каипназаров. Именно он, по версии следствия, путем угроз и шантажа вымогал у предпринимателя семь миллионов долларов.

Суд проходит в открытом режиме. В зале собрались прокурор, адвокаты подсудимого и представители стороны потерпевшего — шымкентского олигарха.

После организационных моментов председательствующий по делу судья Самидин Темиралиев предоставляет слово прокурору для оглашения обвинения.

Балгабай Сенгирбаев, прокурор обвинения: «Подсудимый Каипназаров в течение апреля отправлял на мобильный телефон Сейтжанова смс-сообщения, в которых, под угрозой распространить через интернет сведения конфиденциального характера, вымогал у Сейтжанова 7 миллионов долларов США. Аналогичные угрозы он отправил 23 июля 2017 года…»

Серикжан Сейтжанов — бизнесмен, занимающий 17-ую строчку в рейтинге влиятельных бизнесменов страны по версии журнала Forbes, ТОО «Саутс-Ойл», где семья Сейтжановых через ФТПК «Онтустик» владеет контрольным пакетом акций, Серикжан Сейтжанов является президентом. Помимо этого, в ФТПК «Онтустик» входят «Мунай Курылыс Сервис» и ТОО «Стандарт Цемент». Он же депутат областного маслихата, угроз не испугался. И обратился с заявлением в полицию. Подозреваемого Каипназарова задержали.

Балгабай Сенгирбаев, прокурор обвинения: «В ходе проведения полицией оперативных мероприятий, 15 августа, около кафе «Камшат» в автомобиле «Мерседес» Каипназаров был задержан с поличным при получении денег. У него были обнаружены и изъяты муляжи трех миллионов и 20 тысяч долларов. Каипназарову предъявляются обвинения в совершении преступления, предусмотренного Статьей 194 частью 4 УК РК «Вымогательство в особо крупном размере».

Суд по громкому уголовному делу, где фигурирует имя одного из богатейших людей Казахстана, продолжается.