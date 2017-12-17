В Шымкенте от отравления угарным газом погибли бабушка и внучка

Два человека в Шымкенте погибли от отравления угарным газом. Невидимый убийца унес жизни женщины, 1945 года рождения, и девочки, 2005 года рождения, сообщили в газовом хозяйстве Шымкента.
16 декабря в 15 часов 01 минуту поступило сообщение от диспетчера Абайского РГХ Ташанова Е.К. о том, что по адресу: с/о Кочкат-Ата п. Коммуна ул. Кендирбек би, б/н – предположительно отравление угарным газом с летальным исходом 2-х человек.
Аварийная бригада Абайского РГХ выяснила, что в доме нарушения ТУ монтажа газовых приборов, в отопительно-варочной печи с кольцами установлена печная горелка, дымоход состоит из трех оборотов. Отсутствует тяга в дымоходе отопительно-варочной печи.
Девочке Айше, которая погибла вместе с бабушкой, было всего 12 лет…
За последнюю неделю это уже четвертый случай гибели людей от отравления угарным газом.
12 декабря 2017 года в 00:54 поступило сообщение от дежурного врача 103 Мустафиной, что в доме по улице Братская обнаружено тело женщины, предположительно с признаками отравления СО», — сообщили в газовой службе Шымкента.
Днем 12 декабря на улице Бекетти в районе Привокзалки в доме в ванной был обнаружен труп Натальи С., 1979 года рождения, а в спальне тело ее дочери — Ясмины У. Малышке было всего пять месяцев.
10 декабря в Шымкенте в квартире дома № 31 по проспекту Республики были обнаружены тела трех детей и женщины. Все они погибли от угарного газа из-за неправильно установленной автономки. Все, что требовалось сделать своевременно – проверить тягу в дымоходе и установить оборудование без нарушений, к такому выводу пришли специалисты, выясняющие причину сразу четырех смертей.
Уважаемые жители и гости Шымкента! В связи с холодами в ЮКО участились случаи отравлений угарным газом. Как правило во всех случаях главная причина – нарушение технических условий монтажа бытовых газовых приборов и отсутствие тяги в дымоходах.
Руководство ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» призывает всех жителей провести техническое обслуживание внутридомовых газовых приборов, а также произвести прочистку дымоходов и вентиляционных каналов.
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