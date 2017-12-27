В Шымкенте в коммунальных квитанциях появилась графа «Налоги». Горожане получают ЕПД с дополнительной графой. В ней указана сумма долга за имущественный, земельный и транспортный налоги.

Должники, в буквальном смысле, ринулись в управление госдоходов. А вместе с ними в длинных очередях сегодня стоят и добросовестные налогоплательщики. Последние пытаются доказать, что они исправно платили каждый год и никаких долгов быть не должно.

…Через несколько минут кассы управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому района закроются на обед. Но расходится никто не спешит. В последние дни 2017-го года одни горожане торопятся погасить долги по налогам. Другие шымкентцы пришли выяснить, почему им, добросовестным плательщикам, насчитали непонятные «долги».

Особенно возмущены пенсионеры — самые аккуратные налогоплательщики.

Получила квитанцию и долг 6 тысяч, — возмущена Лариса Ефимова, жительница Шымкента, — Каждый год оплачиваю исправно, никогда за мной долгов не числилось! Это же надо, такое безобразие — доказывать, что ты не виноват…»

Пришли выяснять отношения с налоговиками и жители Енбекшинского района. Они оказались должны вообще по другому району — Аль-Фарабийскому. Есть среди шымкентцев и те, кому указали долг по другому городу!

«Кто из Енбекшинского района, пусть придут с удостоверением и мы по базе посмотрим, произведем корректировку», — прокомментировал ажиотаж Гани Ториев, заместитель руководителя управления госдоходов по Аль-Фарабийскому району.

Между городским управлением госдоходов, акиматом и ТОО «Омега-21» подписан меморандум. Оплата налогов теперь будет производиться по ЕПД. Это — пилотный проект. Специалисты говорят, что уведомления обходятся дороже, проще внести графу в ЕПД.

По данным фискальщиков, на сегодня только в Аль-Фарабийском районе Шымкента из двухсот сорока восьми тысяч налогоплательщиков. Из них 52 тысячи задолжали 60 млн-ов тенге.

«Пользуясь случаем, хочу попросить жителей, у кого имеется долг -заплатить. Напомню, что оплату можно произвести в Казпочте без комиссии. Также оплату можно произвести в кассах банков второго уровня», — добавил Гани Ториев.

До нового года осталось всего два рабочих (!) дня. Понятно, что за это время все шымкентцы не успеют оплатить долги. Это значит, что начало 2018 года начнется с хождений по почтовым отделениям и управлениям госдоходов.

Шынар Оразова