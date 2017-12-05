В ЮКО подделывают всё: водку, чай, муку и лимонады

Специалисты департамента юстиции ЮКО подводят годовые итоги. С января 2017-го в ходе рейдов сотрудниками ведомства из незаконного оборота было изъято контрафактной продукции на сумму 774 тысячи тенге. Результат мог быть и более впечатляющим говорят специалисты, но изменения в административном кодексе значительно сократили их возможности в борьбе с контрафактом.

В этом году сотрудники департамента юстиции провели 15 проверок на предмет выявления контрафактной продукции и по каждой из них были возбуждены административные дела. При этом штрафов выписано на 1 миллион 250 тысяч тенге.

В предыдущие годы в отчётах работников ведомства фигурировали более значительные суммы, но изменения в административном кодексе, направленные на защиту прав предпринимателей, сегодня не позволяют проводить внезапные проверки предприятий реализующих контрафакт. Раньше такие рейды гарантировали результат.

Ерболат Норбаев, руководитель отдела департамента юстиции ЮКО: «Раньше, когда к нам поступали заявления о незаконной деятельности предприятий или подпольных цехов, мы приходили на объекты без предварительного уведомления. Сейчас же, в целях реализации положений предпринимательского кодекса, мы обязаны за сутки извещать объект проверки о грядущем рейде. Будь это даже подпольный склад или цех. Один экземпляр извещения мы передаём предпринимателю, а второй в управление правовой статистики и специальных учётов прокуратуры. И только после этого получив санкцию, мы можем начать проверку предприятия…»

Не стоит и сомневаться, что нечистоплотные бизнесмены не будут терять время и постараются использовать эти сутки для приведения предприятия к нормам закона. Но времени не всегда бывает достаточно, о чём свидетельствуют результаты последних проверок, в ходе которых на различных рынках и складах области изъята контрафактная продукция.

Среди конфискованных товаров поддельная бытовая химия, чай, мука и прохладительные напитки известных производителей. Подделки сотрудники юстиции выявляют по особым приметам.

Ерболат Норбаев: «Вот если вы приглядитесь — на поддельной таре «Фери» круг, где нарисованы руки, окружность законченная. А на настоящем флаконе круг не дочерчен. И это одно из отличий. Ещё один признак, выдающий подделку — это нечётко прорисованные буквы. Вот здесь на контрафакте буква «К» меньше остальных, а на настоящей упаковке все буквы одного размера…»

Впрочем предупреждать о грядущей проверке сотрудники юстиции обязаны не всегда. В случае, если по имеющейся информации, предприятие выпускает продукцию, опасную для здоровья и жизни людей, рейд может быть проведён и без санкции прокуратуры. Но пока таких случаев зарегистрировано не было.

Данияр Худайбергенов