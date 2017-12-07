В ЮКО запущен пилотный проект по защите прав государственных служащих

В Астане, Южно-Казахстанской и Костанайской областях реализуется пилотный проект, направленный на совершенствование деятельности членов Совета по этике.

В рамках пилотного проекта члены Совета по этике утвердили графики проведения выездных встреч, который размещен на сайте memkyzmet.kz Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области. В результате для защиты своих прав, гражданам были созданы все условия для прямого обращения не только в Департамент, но и к членам Совета по этике.

Отметим, что в целях ознакомления населения с пилотным проектом, члены Совета по этике провели встречу с жителями Сарыагашского и Сузакского районов. В ходе личного приема граждан, проведенными членом Совета по этике А. Досболовым и членом ассоциации «Гражданский Альянс» А. Ахметовым стало известно, что ряду государственных служащих не выплачивались командировочные расходы.

Согласно выявленных недостатков, во всех районных и городских акиматов проведена соответствующая работа, где было выявлено, что 1824-м служащим не были своевременно оплачены командировочные расходы. В связи с этим, в целях защиты прав государственных служащих, по предложению А. Ахметова этот вопрос был обсужден на заседании Совета по этике, а также направлено письмо о проведении мониторинга на постоянной основе, сообщает пресс-служба акима ЮКО.