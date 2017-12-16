Возможно в Шымкенте изменится тариф на свет

С нового года в Южном Казахстане, возможно, изменится тариф на электроэнергию. В Шымкенте прошли общественные слушания, сообщает ТК «Отырар TV».

«Энергопоток» представил проект по изменению тарифа на электричество с 1 января 2018 года. Во время общественных слушаний, организованных департаментом Комитета регулирования естественных монополий и защите прав конкуренции, представители компании открыто рассказали об основных причинах повышения цены.

Это связано с ростом отпускных цен электростанций и стоимостью транспортировки электроэнергии. К тому же, расходы компании сейчас не покрывают снабженческую надбавку.

Если заявка на изменение тарифа на электроэнергию будет принята, то уже с нового года южане будут оплатить за электроэнергию по-новому.

К слову, о повышении тарифов с января 2018 года уверенно говорил Серик Жумангарин, вице-министр МНЭ РК еще в сентябре этого года.

Тарифы на тепло, электроэнергию и воду повысят в следующем году. Об этом на 16 конференции по инвестициям и регулированию энергетики сообщил вице-министр экономики страны. Как отметил Серик Жумангарин, повышение тарифов произойдёт c учетом коридора инфляции, цитировал слова вице-министра портал 24.kz.

Процесс повышения тарифов на электроэнергию, воду и газ наблюдается во всем мире. Этот вопрос был одним из основных на сентябрьской конференции в Астане, где собрались представители независимых органов регулирования энергетики Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и США.