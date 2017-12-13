Землетрясение разрушительной силы отработали в Шымкенте. По сценарию техногенной катастрофы в Шымкенте прошли республиканские командно-штабные учения «Коныс-2017». В них были задействованы все службы экстренного реагирования.

Тренировка проходила в разных частях города, в том числе и в жилых районах. Главная цель учений — отработка действий органов управления всех уровней в случае разрушительного землетрясения.

Учения проходили в нескольких районах города, но главное действие происходило в микрорайоне Нурсат. Именно здесь сосредоточилась вся спасательная и пожарная техника.

Согласно замыслу учений в результате подземных толчков возникла угроза разрушения высотных домов и возникла необходимость срочно эвакуировать людей. Специалисты по ЧС спасали горожан всеми доступными способами — кого-то эвакуировали по лестнице, кого-то при помощи пожарных подъёмников и альпинистского оборудования.

Мадияр Жаксыбаев, начальник УЧС Шымкента: «Сегодня так же была проверена система оповещения, а так же сборные пункты на территории Шымкента, при чрезвычайных ситуациях. Здесь были привлечены органы управления, сил и средств защиты в том числе здравоохранение медицина катастоф и другие объекты…»

Активное участие в учениях приняли и жители домов, исполнявшие роль массовки. Горожане с интересом слушали рекомендации спасателей о том как нужно действовать в случае стихийного бедствия.

Бегары Калдарбеков, житель микрорайона Нурсат: «Такие учения очень нужны нашим жителям. Мы постоянно по телевизору слышим о стихийных бедствиях в разных странах, и должны быть сами к ним готовы. На таких учениях мы узнаём много нового и, возможно, именно эти знания нам помогут сохранить жизнь…»

Далее руководители учений посетили сборные эвакуационные пункты в которых разместятся пострадавшие от землетрясения жители города. Таких пунктов в городе более 50-ти расположены они в школах и других крупных государственных учреждениях. В этот раз в учениях был задействован один из эвакуацинных пунктов в средней школе № 58.

Бесен Алтаев, директор СШ № 58: «У нас здесь есть всё для нормального размещения большого количества людей. Все прибывающие граждане регистрируются. Вот сегодня к нам прибыло 92 человека. Здесь есть пункты питания, медицинский пункт, а так же комната матери и ребёнка. Предусмотрены даже психолги. Они будут работать с маленькими детьми, которые, конечно же, будут испуганы после землетрясения и поэтому им нужна будет психологическая помощь…»

Эти учения прошли на высоком уровне отмечают специалисты по Чрезвычайным ситуациям. Проходят они регулярно несколько раз в год и поэтому взаимодействие между различными службами с каждым годом становится более отточенным.

Данияр Худайбергенов