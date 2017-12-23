Жителя ЮКО исключили из очереди на жилье

В Толебийском районе Южно-Казахстанской области недавно в эксплуатацию сдали восемь пятиэтажных домов. Каждый на 60 квартир. В них рассчитывал получить жилье и Куандык Жанаев, который 5 лет ждал своей очереди. Правда, его мечте о собственном жилье не суждено сбыться, сообщает 24.кз.

Куандык Жанаев работает охранником в районном отделе занятости и социальных программ. 25-летний молодой человек встал в очередь на жилье в 2012 году. С тех пор в Ленгере сдали в эксплуатацию несколько многоэтажных домов. А очередь до него так и не дошла. Он надеялся получить жилье в новом шестидесяти квартирном доме. Но оказалось, что из списка очередников его исключили.

Куандык Жанаев, житель г. Ленгер: «Меня исключили из очереди, по какой причине не могут объяснить. Я говорю то, что видел своими глазами. Там работают люди, которые получили два-три дома в 2014-2015 годах. Вот эти люди хотят получить квартиры».

Отец Куандыка Жандарбек, инвалид первой группы по зрению, рассказывает, что у сына слабое здоровье, врачи не могут поставить точный диагноз. Сам же он обеспечить сына жильем просто не в состоянии.

Жандарбек Жанаев, отец К. Жанаева: «Его исчисляют из очереди. Мы не знаем, в какой категории он состоял, и прошу мне разъяснить, выписку с протокола выдать».

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились в районный акимат. Оказалось, что там о проблеме Жанаевых уже знают.

Галымжан Толепов, заместитель акима Толебийского района: «Он состоят в списке малообеспеченных. Но у него нет справки об инвалидности. Поэтому на основании закона мы исключили его из очереди, потому что он не относится к социальной группе. Но он может снова встать в очередь на жилье, но уже как государственный служащий, потому что он работает в госучреждении».

Всего в районе в очереди на получении жилплощади состоит около 3 тысяч человек. И обеспечить их всех и сразу жильем, возможности нет, рассказывают в акимате. Поэтому очереди придется подождать. Но Жанаевы сдаваться не намерены: в поисках своей правды готовы идти дальше и обжаловать решение комиссии.