10 квартир и домов купил подозреваемый во взятке чиновник из ЮКО

Не дожидаясь возможного обвинительного приговора с конфискацией, находящийся под судебным следствием председатель ревизионной комиссии ЮКО разделил свою недвижимость с законной супругой, передает NUR.KZ.

В Шымкенте продолжается суд над Сырымом Шалабаем, председателем областной ревизионной комиссии ЮКО. Также на скамье подсудимых находится Биржан Кудияров, главный аудитор областной ревизионной комиссии.

Им предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц. За это преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде штрафа в 70-кратном размере от суммы взятки, либо лишения свободы от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Пока еще приговор не вынесен. Однако, пребывая под стражей на время судебного следствия по уголовному делу о взятке, председатель ревизионной комиссии уже в порядке гражданского судопроизводства разделил свое недвижимое имущество с законной супругой.

С исковым заявлением о разделе имущества в Аль-Фарабийский суд обратилась жена Сырыма Шалабая. Истица указала, что состоит в браке с ответчиком с 2004 года, имеет троих детей, и в период брака ими были приобретены две квартиры и два дома в Шымкенте, а также три дома и три квартиры в Астане.

Заявительница просила суд произвести раздел имущества и передать ей, с учетом несовершеннолетних детей, все дома и квартиры в Шымкенте, оставив за Шалабаем все имущество в Астане.

При этом супруга не требовала развода с ответчиком. Сам ответчик, Сырым Шалабай, полностью признал иск. Суд удовлетворил исковые требования истицы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южно-Казахстанской области в получении взятки на сумму 7 миллионов тенге были уличены председатель ревизионной комиссии региона Шалабай С. и главный аудитор ревизионной комиссии области Кудияров Б.