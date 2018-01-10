Бывший участковый инспектор осужден за мошенничество в Шымкенте, сообщает 365info.

Кроме того, суд обратил внимание руководства ДВД ЮКО на случаи несоблюдения полицией норм уголовно-процессуального законодательства.

В Шымкенте вынесен приговор бывшему участковому инспектору Каратауского отдела полиции городского УВД. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Казахстанского областного суда.

Согласно материалам дела, 25 сентября в жилом массиве Сайрам подсудимый обманным путем выманил у потерпевшего 400 тыс. тенге за прекращение уголовного дела.

Каратауский райсуд назначил подсудимому три с половиной года лишения свободы с конфискацией преступно добытого имущества и пожизненным лишением права работать в правоохранительных органах. Кроме того, бывший страж порядка лишен звания капитана полиции.

Приговор еще не вступил в законную силу.