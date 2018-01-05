В Шымкенте электроподстанция за 5,5 миллиардов законсервирована на неопределенный срок. Чтобы возобновить строительные работы на «Бозарык-1», необходимо еще 1 млрд 800 млн тенге, плюс 20 миллионов для того, чтобы во время простоя и судебных тяжб городской власти с бывшими подрядчиками, установленное дорогостоящее оборудование не пришло в негодность.

Строительство подстанции в микрорайоне Бозарык началось в начале 2015 года. Тендер на 6 млрд 400 млн тенге выиграла строительная компания ТОО «Шымкентхиммонтаж». Истратив 5 млрд 500 млн тенге, у застройщиков начались сложности. Все работы остановились.

«Объект завершен на 85%. На подстанции «Бозарык-1» на сегодняшний день установлено дорогостоящее оборудование от компании «Сименс». Три трансформатора, КРО 220 кВ, КРО 110 кВ и пульт центрального управления», — говорит Нурлан Жаманкоз, заместитель руковдителя отдела ЖКХ г. Шымкента.

Все это дорогостоящее оборудование, без которого невозможен запуск подстанции, городским властям придется законсервировать. На это нужны немалые средства.

На сегодняшний день ответственные лица от ЖКХ Шымкента просят выделить дополнительные 20 млн тенге. На эти средства планируется провести консервацию подстанции. Если этого не сделать, то гарантийные пятилетние сроки будут аннулированы.

По словам специалистов, консервация трансформаторов подразумевает полную сборку оборудования.

«Это трансформатор мощностью 160 мегаватт компании «Сименс». Как вы видите, везде пломбы. Мы не можем сорвать их, так как сразу лишимся гарантий. Поэтому мы можем только законсервировать, надо продумать и систему вентиляции. В противном случае, во время летней жары давление трансформаторного масла увеличится и тогда, под высоким давлением, начнут пропускать все прокладки», — говорит Нурлан Жаманкоз, заместитель руководителя отдела ЖКХ г. Шымкента.

Из 20 млн. тенге — 11 млн 600 тысяч нужны на консервацию подстанции. Оставшаяся сумма пойдёт на систему охраны и оплату электроэнергии. Так будет продолжаться до тех пор пока не будет объявлен новый подрядчик.

«У нас осталось около одного миллиарда тенге, его не освоили прежние подрядчики. На эти средства необходимо купить еще один трансформатор, провести линии электропередач, а затем можно и ввести этот объект в эксплуатацию. Но в оставшуюся сумму уложиться уже не получится, необходимо провести корректировку проекта. На все понадобится примерно 1 млрд 800 млн тенге», — отметил Нурлан Жаманкоз.

Жители северной части Шымкента надеются, что строительство подстанции продолжится. И они наконец начнут получать качественную электроэнергию.

И еще один важный момент. До тех пор пока не будет «разморожена» стройка , будут простаивать и соседние электроподстанции Астана-1 и Астана-2. Их работа зависит непосредственно от многострадальной подстанции Бозарык-1.

Бахром Абдуллаев