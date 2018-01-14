Как начислят пенсию женщинам, уходящим на пенсию в 2018 году

В соответствии с Законом РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении Республики Казахстан» с 1 января 2018 года вступает в силу норма, предусматривающая поэтапное повышение пенсионного возраста женщин с 2018 по 2027 годы. Оно будет осуществляться постепенно в течение 10 лет, по шесть месяцев ежегодно.

С 1 июля 2018 года предусматривается изменение методики назначения базовой выплаты, которая будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Базовая пенсия будет назначаться только при достижении гражданами общеустановленного пенсионного возраста: 63 года для мужчин, 58 лет и 6 месяцев для женщин.

Что включается в пенсионный стаж: трудовой стаж на 1 января 1998 года, выработанный в солидарной системе; накопительный стаж, предусматривающий периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы; уход за ребенком до 3 лет, инвалидом с детства до 16 лет, время проживания с супругом военнослужащим, сотрудником спецгосорганов, дипломатическим работником и др.

Эти изменения будут распространяться на вновь выходящих и на состоявшихся пенсионеров, которым с 1 июля 2018 года будет произведен перерасчет базовой пенсии.

Методика начисления пенсии

Если гражданин работал и делал отчисления в ЕНПФ всего лишь 10 лет или вовсе не работал, то базовая пенсия назначается в размере 54% от величины прожиточного минимума. За каждый год, отработанный сверх 10 лет базовая пенсия увеличивается на 2%. Например, при стаже участия 20 лет размер базовой пенсии составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94%. При стаже 33 и более лет размер базовой пенсии составит 100% прожиточного минимума.

Кого не коснется повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в Казахстане не коснется женщин, которые в настоящее время имеют право на льготы по раннему выходу на пенсию. Это женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста. Они имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет. А также женщины, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет имеют право на назначение пенсионных выплат по возрасту по достижении 45 лет.

По срокам обращения для оформления пенсии

Стоит отметить, если женщина достигла пенсионного возраста (58 лет) 10 ноября 2017 года и своевременно, до 31 декабря 2017 года, не обратилась за назначением пенсионных выплат по возрасту, а пришла только в январе 2018 года, то, согласно п.1 статьи 11 закона «О пенсионном обеспечении РК», с заявлением и пакетом документов на назначение пенсионных выплат по возрасту сможет обратиться только после того, как достигнет возраста – 58,6 лет.

График поэтапного повышения пенсионного возраста

Год Пенсионный возраст Дата рождения

1 января 2018 58 лет 6 месяцев С 1 января 1960 по 30 июня 1960

1 января 2019 59 лет С 1 июля 1960 по 31 декабря 1960

1 января 2020 59 лет 6 месяцев С 1 января 1961 по 30 июня 1961

1 января 2021 60 лет С 1 июля 1961 по 31 декабря 1961

1 января 2022 60 лет 6 месяцев С 1 января 1962 по 30 июня 1962

1 января 2023 61 год С 1 июля 1962 по 31 декабря 1962

1 января 2024 61 год 6 месяцев С 1 января 1963 по 30 июня 1963

1 января 2025 62 года С 1 июля 1963 по 31 декабря 1963

1 января 2026 62 года 6 месяцев С 1 января 1964 по 30 июня 1964

1 января 2027 63 года С 1 июля 1964 по 31 декабря 1964