Макпал Жунусова рассказала, что ее пытались изнасиловать на концерте в ЮКО

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова рассказала о пережитом ужасе, который произошел на одном из ее концертов. Об этом она откровенно заявила в программе «Ел аузында» на телеканале «Астана».

Случай произошел 27 лет назад, во время гастролей по сельским районам ЮКО. Один из зрителей пытался ворваться в гримерку и угрожал народной любимице насилием. Милиции, как и охраны, рядом не оказалось.

«Он стучал в дверь и кричал, что побьет и изнасилует. Хотели спрыгнуть в окно, оказалось очень высоко. Тем временем, он пинал ногой дверь и ругался нецензурной бранью. Я разрыдалась, потом подумала «ну, и пусть убьет». Спустя некоторое время за дверью притихли. Я подумала, что он ушел и потихоньку вышла. Тут он подошел и как ни в чем не бывало, со словами «золотце, я же тебя так долго ждал» попросил автограф для своих дочерей», — вспомнила детали случившегося Макпал Жунусова.

Возмутителем спокойствия оказался житель города Жетысай, состоящий на учете психиатрического диспансера.

По словам певицы, артисты нередко подвергаются опасности на концертах. Главное в этой ситуации – не терять самообладание.