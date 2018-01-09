В Шымкент прибыла первая партия новых автобусов из Китая

В Шымкент прибыла первая партия новых автобусов. Как сообщило руководство транспортной компании, пока прибыло 30 из 100 автобусов.

Еще 70 новых автобусов прибудут в Шымкент до конца января. А это значит, вместительных автобусов на дорогах станет больше.

Новые автобусы с логотипом Шымкента — тюльпаном, будут ездить по городу. В присоединенные к городу населенные пункты направят автобусы зеленого цвета. По десяти маршрутам.

Напомним, несколько месяцев автобусы простаивали на Китайско-Казахстанской границе из-за трудностей с финансами.

Новые автобусы — китайского производства. Точно такие крупнейшая транспортная компания в Казахстане привезла в Шымкент в феврале 2015 года. Тогда выбор был сделан в пользу зеленых автобусов. Цвет новых автобусов изменится на красный. Работать транспорт будет на дизельном топливе. Завод-производитель даёт на автобусы два года гарантии. Все это время техобслуживание будет производиться иностранными специалистами.

Автобусы, проработавшие на городских дорогах более двух лет обслуживают шымкентские мастера. Они же занимаются химчисткой салона.