Озвучен новый обвинительный акт по делу Бишимбаева

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Суд по делу Куандыка Бишимбаева
Иллюстративное фото

Озвучен новый обвинительный акт по делу Бишимбаева. Обвинение уменьшило количество участников по делу или смягчило им статьи, передает корреспондент Zakon.kz.

Новый обвинительный акт зачитал в межрайонном специализированном суде прокурор Алибек Айтжанов. В нем, помимо вменяемой экс-министру национальной экономики РК Куандыку Бишимбаеву ч.4 ст. 366 УК РК (неоднократное получение взятки группой лиц по предварительному сговору), появились п.3 с. 28 УК РК (ОПГ) и п.2 ч.4 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

«Таким образом, Бишимбаев из средств, полученных от ТОО «ШХМ» аванса от ТОО «Orda Glass» группой по предварительному сговору с Исабек и Кожабаем похитили денежные средства более 1 млрд. тенге. В результате преступных действий Ибрашев, а также Бишимбаев, действующие группой лиц по предварительному сговору с Исабек и Кожабаевым ТОО «Orda Glass», причинен ущерб в особо крупном размере. (..) совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст. 366 УК РК, организовал растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере, то есть совершил уголовное правонарушение, предусмотренное п.3 ст.28 УК РК, п.2 ч.4 ст.189 УК РК», — зачитал прокурор.

Другие изменения касались эпизода по организации преступной схемы внутри АО «Байтерек DEVELOPMENT», передачи денег руководителями компании ТОО «Project city group», ТОО «Урал-Авто», ТОО «Бином», ТОО «Шанырак-14». Здесь гособвинители уточнили роли обвиняемых. Некоторые фамилии в эпизодах хищения и взяток исчезли. В остальном обвинение Бишимбаеву осталось без изменений. То есть фактически обвинение уменьшило количество участников по делу или смягчило им статьи.

«Хотел бы обратить внимание, что состав соучастников изменился. Значительно причем. Фактически 2 года обвинение утверждало, что наш подзащитный совершил те или иные деяния в соучастии с определенными лицами. В ходе судебного следствия мы установили, что это не соответствует действительности, мы исследовали фактически все доказательства, которые были противоречивы. Мы противоречия устранили и фактически получается доказали, что наш подзащитный, с нашей точки зрения, незаконно обвинен в этих преступлениях. Но более того, мы доказали, что эти лица непричастны к совершению обвинения, предъявленного в соучастии с ним. И сейчас получилось то, что обвинение фактически согласилось с нашими доводами, они исключили эти лица из числа соучастников нашего подзащитного», — прокомментировал адвокат Салимжан Мусин.

Стоит также отметить, что адвокат Мусин ходатайствовал о приостановлении дела и направлению его для исследования в Конституционный совет. Адвокат Сулейменова просила дать достаточное количество времени для ознакомления с новым обвинительным актом и подготовки линии защиты.

«Предъявлять новое обвинение закон позволяет, но лишь в тех случаях, когда это не нарушает право на защиту. Представляете, оперативные мероприятия по данному уголовному делу проводились с февраля 2016 года, уголовное дело было зарегистрировано 9 августа 2016 года. Проводилось порядка 7-8 месяцев расследования, в результате которого появился обвинительный акт, по которому мы работали уже 3 месяца в суде. В нем было подробно изложено, когда, где и при каких обстоятельствах, в соучастии с какими лицами, якобы, наш подзащитный совершал те или иные преступления. На этом строилось обвинение (…). А теперь получается, что обвинение с нами согласилось и исключило этих лиц из числа участников», — добавил он.