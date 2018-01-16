Почему жителям шымкентского массива Бозарык не подключают газ

В Шымкенте жителям микрорайона Бозарык начали подключать природный газ в их дома. Долгожданное голубое топливо жителям пришлось ждать с прошлого года. Как говорится, дождались, но не все. По словам представителей АО «КазТрансГаз Аймак», к природному газу будут подключены единицы.

Дом Карабаевых в микрорайоне Бозарык подключили к природному газу одним из первых. Хозяйка Гульмира спешит напоить гостей горячим чаем. Мать троих детей с удовольствием подходит к плите и ставит чайник. Для приготовления пищи теперь не придется использовать пропан. Да и отапливать дом станет гораздо проще.

Гульмира Карабаева, жительница микрорайона Бозарык: «Я подготовила все необходимые документы, выполнила всё согласно техусловиям. Потом к нам пришли газовики, все проверили, убедились в безопасности подключения и после осуществили пуск газа».

На этой улице много домов, которым пока подключить газ невозможно из соображений безопасности. Газовики требуют привести оборудование в соответствие. Делать это жители должны за свой счет.

«Вот этот дом мы подключить к газу не можем, — поясняют представители газового хозяйства, — Здесь должна стоять печная горелка, но ее нет. Если мы, допустим, сейчас даже опломбируем газовый вентель, то это ни к чему хорошему не приведет. Абонент, зная, что у него есть газ, самовольно подключится. И тогда может произойти трагедия».

Газовики нашли массу нарушений. Это неокрашенные опоры и газопровод, неправильные сварочные соединения и отсутствие дымоходов. Местные жители в надежде получить долгожданный природный газ, спешат устранить все недочеты.

«10 дней назад ко мне пришли специалисты газового хозяйства и сказали, что дымоход на газовом котле не соответствует нормам. Я сегодня купил новую трубу и своими силами постараюсь устранить этот недочёт. На это уйдет примерно час. Если все будет в порядке, мне пообещали подключить газ до вечера», — рассказывает владелец проблемного дома.

Ближе к обеду приехали слесари и руководство «Интергаз Центральная Азия».

Али Юсупов, руководитель РГХ АО «Интергаз Центральная Азия»: «На сегодняшний день ситуация по жилому массиву Бозарык — 1, 2, 3 выглядит следующим образом: с 8 числа мы начали осуществлять первичное подключение к пяти жилым домам. Они соответствуют требованиям безопасности, имеется в наличии договор ВДГО, есть акт проверки вентиляционных каналов и дымохода. Они находятся в исправном состоянии. Остальные абоненты пока не подключены в связи с тем, что имеются факты нарушения при подключении: отсутствует вентканал, либо он забит, или дымоходы не в норме. В некоторых домах вообще они отсутствуют. Либо жильцы используют угольные печи — кольцевые. То есть, по тех обоснованию — это запрещено».

Сегодня природный газ поступает всего к 9-ти домам из тысячи семисот. Как только нарушения будут устранены, голубое топливо появится и в других домах жителей Бозарыка.

Со своей стороны специалисты предприятия оказали помощь одной из самых социально незащищенных семей — им поменяли стойки, привезли новый отопительный котел, а также прочистили дымоход и проверили состояние газовых приборов.

Бахром Абдуллаев