Подробности по делу главы центра занятости Шымкента Жамалбекова озвучили в суде

Подробности международного розыска начальника центра занятости Шымкента рассказали в Южно-Казахстанском областном суде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее адвокат пытался оспорить санкцию на международный розыск начальника центра занятости Шымкента. Областной суд рассмотрел частную жалобу и оставил ее без удовлетворения.

По словам судьи Абайского районного суда Шымкента Еркена Отарбаева, представление из районной прокуратуры для привлечения к уголовному расследованию поступило в суд еще 15 декабря. Тогда 31-летнего Асылжана Жамалбекова заподозрили в мошенничестве и в создании и руководстве ОПГ.

Судья также отметил, что все это время следователям не удавалось привлечь его к следственным действиям, поэтому на время расследования было решено взять подозреваемого под стражу, но найти его не удалось.

«Данный подозреваемый уклоняется от следственных органов, поступило представление объявить в международный розыск. Поступила частная жалоба адвоката о том, что нет никакой необходимости объявлять его в международный розыск. Адвокат в частной жалобе указывал на то, что следователи не могли предоставить данные о том, были ли приняты какие-то мероприятия по установлению местонахождения. Но по представлению следователя понятно, что подозреваемый уклоняется от явки. На месте, которое указано как его место жительства, его нет. Местонахождение мужчины неизвестно. Областной суд рассмотрел частную жалобу и оставил ее без удовлетворения», — рассказал Еркен Отарбаев.

По данным следствия, 31-летний Асылжан Жамалбеков подозревается в том, что созданная им ОПГ нанесла государству ущерб на 437,384 миллиона тенге. В материалах дела указано, что все махинации в группе лиц проводились с 2015 по 2017 год. Следственные действия, по данным судьи, начались в мае.

Тогда же была задержана гражданка И. Джунусалиева, которая тоже проходит по делу с Жамалбековым. Женщину тогда задержали сотрудники ДГД по ЮКО. В доме при обыске у нее были обнаружены 180 банковских карточек, 88 печатей, оформленные на разные ИП, золотые украшения, два миллиона тенге.

По данным следствия, члены ОПГ находили безработных, оформляли от них доверенности и якобы помогали им получать пособия по государственным программам. По данным же следствия, безработные получали лишь часть суммы, остальное члены ОПГ оставляли себе.

Напомним, ранее в специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЮКО поступило дело о хищении ОПГ денег из КГУ «Центр занятости» Шымкента.

«20 декабря 2017 года уголовное дело о хищениях бюджетных средств по статьям УК РК 190 («Мошенничество»), 218 («Легализация денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем»), 262 («Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них»), 361 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 385 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов») окончено производством и направлено в прокуратуру Южно-Казахстанской области», — сообщили в Департаменте досудебного расследования Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (ДДР КГД МФ РК) в ответе на официальный запрос редакции.