Самые низкие зарплаты и самый дорогой газ в Южном Казахстане — депутат Мажилиса

Проблему повышения тарифа на газ и узаконивание имущества в Южно-Казахстанской области планируют поднять депутаты Мажилиса Парламента РК на заседании Правительства. Об этом мажилисмены заявили в ходе запланированного рабочего визита в регион.

На протяжении недели чиновники проводят народные собрания и объезды с целью узнать, какие проблемы больше всего волнуют южноказахстанцев, и как их можно решить на законодательном уровне.

Депутаты побывали в Казыгуртском районе, где ознакомились с работой ряда предприятий района, а также встретились с местным населением.

«Самые низкие зарплаты и самый дорогой газ в Южном Казахстане!» — констатирует депутат Мажилиса Парламента Валихан Кайназаров.

Жалобы на высокий тариф к мажилисмену поступают настолько часто, что глас народа депутат обязан озвучить на республиканском уровне. Нынешние тарифы на голубое топливо бьют по карману не только простого народа, но и крупных бизнесменов. Повышение цены всего на несколько тенге может привести к необратимым последствиям, утверждает депутат.

Валихан Кайназаров, депутат Мажилиса Парламента РК: «Для бизнеса это тоже очень сложно. Поднимается себестоимость, товар становится неконкурентоспособным. Учитывая наше географическое положение. Соседи у нас Узбекистан и киргизы. А если наши товары будут завтра неконкурентоспособны? Мы завтра потеряtм те рабочие места, которые имеем. Понимаете, вот эту проблему мы хотим обязательно поднять».

Еще одна немаловажная проблема, которую мажилисмен планирует поднять на законодательном уровне — вопрос узаконивания имущества. По информации депутата, только в двух районах области, которые недавно присоединили к областному центру, без документов остаются более 5 тысяч домовладельцев. Столько же семей сегодня не оплачивают земельный и имущественный налоги.

Валихан Кайназаров, депутат Мажилиса Парламента РК: «Наше предложение, просто принять его как данность и узаконить какими-то законными актами. Местная власть — это одно. Здесь должны республиканские органы подключиться. Если сейчас начнут здесь их узаконивать, то будет противоречие закону. Есть нюансы и для местных органов и для остальных. Поэтому, я считаю, что есть моменты, где должна подключиться «республика».

По словам депутатов, идеи новых законопроектов рождаются в ходе подобных рабочих визитов. Решить проблему легче, если узнать о ней из первых уст.

Байдильда Жилкишиев, депутат Мажилиса Парламента РК: «Такие точечные встречи позволят нам узнать, как исполняются Президентские программы, как уживаются в регионах новые законодательные акты. И конечно, мы узнаем от людей о необходимости новых законов. И чтобы они были актуальны. Чтобы могли влиться в жизнь народа, не создавая дополнительных проблем».

По окончанию объезда группа мажилисменов разделилась и начала работу по отдельным маршрутам. Сегодня каждый из них проведет ряд встреч с населением Казыгуртского района. После чего их будут ожидать жители других районов, чтобы те смогли рассказать и своих насущных проблемах. Самые актуальные будут озвучены на заседании Правительства.

Николай Путилин