Сколько в новом году стоят нарушения ПДД

Долгожданный казахстанскими автовладельцами закон президент Нурсултан Назарбаев подписал 28 декабря. В законе «О внесении дополнений и изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях» предусмотрены скидки по оплате штрафов, которые фиксируют камеры, больше предупреждений по отдельным нарушениям, а также значительное снижение штрафов по некоторым статьям.

Есть и новые пункты, которых раньше не было в законодательстве. Выезд на перекресток, где образовался затор и создание нового затора — предупреждение или штраф, а за повторную «торопливость» — обязательный штраф. На первый раз водителя оштрафуют на 3 МРП или вынесут предупреждение, при повторном нарушении — 10 МРП (Статья 594 часть 1).

За остановку и стоянку в неположенных местах штраф также «полегчает» в два раза — от 5 до 10 МРП против бывших от 10 до 20 МРП (Статья 597).

Выезд на «встречку» теперь избавит автовладельца от прав всего на 6 месяцев. Раньше это нарушение каралось годовым лишением водительского удостоверения (Статья 596 часть 3).

За превышение скорости от 10 до 20 километров в час предусмотрено снижение штрафа до 5 МРП (Статья 592 часть 1).

Наказание для забывчивых водителей тоже смягчится. За невключенные днем фары можно будет ограничиться предупреждением или штрафом в 3 МРП (Статья 602 часть1).

Где-то поблажки, а где-то и ужесточение. К примеру, за неподчинение полицейским штраф будет составлять 30 МРП. Водитель, который проигнорировал требование полицейского повторно в течение года, может лишиться прав на шесть месяцев, а если прав уже нет, то еще и 50 МРП (Статья 613).

Подробно обо всех внесенных изменениях по поводу нарушений Правил дорожного движения можно прочитать здесь: ПДД: новые планы по изменению штрафов выглядят так.

МРП (минимальный расчетный показатель) с 1 января 2018 года составляет 2405 тенге.