Спаниель Эмид обнаружил 7,5 кг героина в машине на трассе «Шымкент-Ташкент»

Спаниель Эмид обнаружил 7,5 кг героина в машине, остановленной на трассе «Шымкент-Ташкент». А всего за 2017 год служебные собаки Центра кинологической службы ДВД ЮКО помогли обнаружить более 30 килограммов наркотиков на территории области.

На сегодня служебные полицейские собаки Центра кинологической службы ДВД ЮКО повсеместно используются в целях выявления, пресечения и раскрытия наркопреступлений, розыска и задержания преступников, а также охраны общественного порядка.

Только за 2017 год полицейские-кинологи ДВД ЮКО со служебными собаками помогли раскрыть более 800 преступлений, в том числе свыше 120 фактов, связанных с наркотиками. Благодаря четвероногим помощникам из незаконного оборота изъято более 30 кг наркотических средств.

К примеру, одна из служебных собак по кличке Эмид помогла сотрудникам Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО обнаружить более 7,5 кг героина в ходе проверки автомашины «Нексия», задержанной на трассе «Шымкент-Ташкент».

Всего в Центре кинологической службы ДВД ЮКО несут службу около 40 специально обученных служебных собак. Здесь содержатся немецкие овчарки, лабрадоры и другие породы собак, проходящие жесткий отбор.

Кинологами-полицейскими на постоянной основе проводятся занятия по тренировке собак для формирования их профессиональных навыков. Они готовят служебных собак для поиска следов и взрывчатых веществ, наркотических средств, а также для патрульно-постовой и конвойной служб полиции.

Также в подразделении занимаются разведением и выращиванием собак для последующего обучения и использования в служебной деятельности.

Как отметил начальник Центра кинологической службы ДВД ЮКО подполковник полиции Даурен Ахметов, данная работа требует от полицейских большой ответственности, работоспособности и самоотдачи.

Чтобы стать кинологом, необходимо с любовью относиться к собакам, которых они растят, обучают и готовят к службе. Нужно иметь огромное терпение и выдержку. Ведь уровень профессиональной подготовки служебных собак на 70% зависит от специалиста-кинолога, и только на 30% от самой собаки. И когда между ними есть контакт, то и работа будет слаженной и безупречной. А это достигается упорным трудом, хорошим воспитанием и постоянным совершенствованием.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО