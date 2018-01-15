В частных школах Шымкента появятся бесплатные места по госзаказу. Уже с сентября 2018 года за счет средств местного бюджета планируется размещение госзаказа в частных школах на 3310 мест.

В 2017 году были внесены изменения в закон РК «Об образовании», которые позволяют размещать государственный образовательный заказ в частных школах, сообщает портал primeminister.kz.

На сегодняшний день уже имеются определенные результаты. Так, начиная с 2013 года, подушевое финансирование апробируется в среднем образовании, а в Актобе с начала текущего года реализуется пилотный проект в частной школе.

«МОН РК продолжает работу в данном направлении. В соответствии с поручением Главы государства, озвученном в Послании, планируется дальнейшее внедрение подушевого финансирования в городских школах», — отметила на пресс-конференции в пресс-центре Правительстве РК вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова.

«В этом направлении будет поставлена задача акиматам для того, чтобы они привлекали частные инвестиции в сферу образования и предусматривали соответствующие бюджетные средства для размещения госзаказа», — отметила Бибигуль Асылова.

Полученный в результате апробации новый опыт управления школой на примере городов Астаны и Шымкент будет спроецирован на полномасштабное подушевое финансирование на остальные регионы.

Отвечая на вопрос о внедрении механизма подушевого финансирования, Б. Асылова отметила, что планируется реорганизация школ из государственных учреждений в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения. На данный момент разрабатываются изменения в законодательство.

«Данная организационно-правовая форма позволит нашим школам стать достаточно самостоятельными в экономическом плане. Также инструмент подушевого финансирования решит ряд вопросов, в том числе и со стимулированием преподавателей», — резюмировала вице-министр.