В Шымкенте нет проблем с углем

Никаких проблем с углем в Шымкенте нет! Сегодня в акимате города прокомментировали информацию, появившуюся в ряде СМИ о якобы дефиците угля.

Город обеспечен твердым топливом, утверждают в акимате. На всех топливных базах угля достаточно. Более того, сегодня, 12 января, в город прибыли 15 вагонов с углем. Вес каждого вагона — 96 тонн.

Руководство отдела ЖКХ постоянно мониторит обращения граждан, в том числе поступающие в районные акиматы. Ни одного обращения, связанного с дефицитом угля в акиматы, а также в дайрект аккаунтов акимата в социальных сетях, не поступало.

В этой связи призываем горожан, если вы столкнулись с той или иной проблемой, обратитесь, пожалуйста в акимат по месту жительства, в отдел ЖКХ, на WhatsApp-номер акимата или дайрект аккаунтов акимата в социальных сетях.

Телефоны для справок:

1. Аппарат акима Абайского района: 21-41-71

2. Аппарат акима Аль-Фарабийского района: 54-58-46

3. Аппарат акима Енбекшинского района: 43-31-98, 53-27-43.

4. Аппарат акима Каратаусского района: 42-10-20, 42-20-19, 42-10-29.

5. Отдел ЖКХ г. Шымкента: 33-95-52, 33-95-75, 33-81-10.

6. WhatsApp акимата города: +7 777 885-85-13.

Напомним, информация с жалобами предпринимателей из районов ЮКО на отсутствие в областном центре угля была опубликована на нашем информационном портале Otyrar.KZ.