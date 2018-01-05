Российские врачи в Шымкенте раз и навсегда избавят от болей в спине и шее

В Шымкенте ведут приём врачи из Санкт-Петербурга. В Европе нашли безопасный способ раз и навсегда избавиться от болей в спине, шее, остеохондроза, перепадов давления и головных болей. Как показали исследования, при рождении часто происходит смещение первого шейного позвонка – атланта.

Если атлант смещён, то спазм глубоких мышц шеи вызывает нарушение кровотока и повреждение нервных оболочек, как следствие возникают головные боли, боли в спине и шее, головокружения, боли в суставах.

Врачи Санкт-Петербургского медицинского центра «Атлант» прошли обучение по швейцарской методике и успешно применяют технику безопасного устранения смещения первого шейного позвонка, не воздействуя на сам позвоночник. Для этого специалисты используют уникальную швейцарскую аппаратуру. Поэтому пациенты могут избавиться от хронических болей и вернуть здоровье.

Уже не первый год врачи из Санкт-Петербурга приезжают в Казахстан, на приём приходят как взрослые, так и дети, потому что процедура эффективна в любом возрасте. В Шымкенте приём продлится до 11 января.

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