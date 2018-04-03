Работники моей профессии в кадре всегда должны выглядеть достойно: прямая осанка, ровная спина. Как оказалось, у меня с этим проблемы! Как быть? Специально для этого я решил пройти обследование и проверится в медицинском центре Алияр Мед.

Как оказалось, обратился я за помощью не зря, как теперь быть — советуют врачи. Доктор выявил смещение шейного позвонка — атланта, это бывает либо при ударе, или при рождении. Если атлант смещён, то спазм глубоких мышц шеи вызывает нарушение кровотока и повреждение нервных оболочек. Как следствие, возникают головные боли, боли в спине и шее, головокружения и боли в суставах.

Врачи Санкт-Петербургского медицинского центра Атлант прошли обучение по швейцарской методике и успешно применяют технику безопасного устранения смещения первого шейного позвонка, не воздействуя на сам позвоночник. Для этого специалисты используют уникальную швейцарскую аппаратуру.

На приём приходят как взрослые, так и дети. Процедура эффективна в любом возрасте. Спешите, прием ведется по адресу: мкр. Нурсат, д. 8, ТОО «Ақ мейір», медицинский центр «Алияр Мед».

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Шуддин Саидов