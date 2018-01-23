В ЮКО бизнесмены-односельчане помогут семьям выживших в сгоревшем автобусе

В ЮКО семьям выживших в сгоревшем автобусе в Актюбинской области помогут предприниматели-односельчане, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на акима сельского округа Какпак Казыгуртского района Ержана Шорабаева.

В ауле Какпак проживают все трое южноказахстанцев, которые выжили в горящем автобусе. Сейчас все мужчины находятся в больнице скорой медицинской помощи Актобе под контролем представителей правоохранительных органов. Дома их ждут жены с детьми.

«У нас много в ауле хороших предпринимателей, готовых помочь. Семьям будем помогать, пока их мужья не вернутся домой. Женщин и детей мы в беде не оставим», — сказал аким.

Айнур Танатова, супруга Барата Танатова, вспоминает день, когда семья услышала о трагедии. Говорит, что в тот вечер вместе с семью детьми смотрели новости. Когда узнали про главу семьи, то первыми начали плакать старшие дочери-студентки, а затем страшную новость осознали и дети. Успокоить всех удалось только тогда, когда прозвучали фамилии выживших.

«В том автобусе муж поехал, чтобы присмотреть в России машину. Вообще, он у меня дехканин. Кроме того, у нас небольшое хозяйство дома. Он, конечно, когда-то водил автобусы, но тогда он был пассажиром», — вспоминает женщина.

В доме Максата Пернебекова сейчас переживают не только за его судьбу, но и за жизнь его мамы. Пожилую женщину из-за переживаний ночью увезли на скорой помощи. Дали о себе знать давление и сердце.

Это ЧП на дороге в Актюбинской области подкосило здоровье супруги Максата. Женщина потеряла ребенка на полутора месяцах беременности. Сейчас водителя автобуса ждут дома трое детей, самый старший из которых учится в третьем классе.

«Мы толком ничего не знаем о том, что с нашим братом. Только со слов врачей, что с ним все хорошо. Сестра, вон, ездила в больницу Актобе, но встретиться с Максатом не удалось. Поговорила только с врачами. Сейчас там осталась наша сватья, мы ей будем звонить и интересоваться, как у него дела», — рассказывает старшая сестра Максата Камшат Пернебекова.

Напомним, страшное ЧП произошло в Иргизском районе Актюбинской области. В автобусе Setra заживо сгорели 52 человека. Спастись удалось только пятерым, среди них двое граждан Узбекистана и трое казахстанцев. Все погибшие граждане Узбекистана.