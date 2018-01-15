В жилом массиве Сайрам погиб двухлетний ребенок, еще двое детей в тяжелом состоянии доставлены в больницу

В шымкентском жилом массиве Сайрам погиб двухлетний ребенок, еще двое детей в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Специалисты газового хозяйства дали предварительную причину: отравление угарным газом.

«15 января 2018 года в 06 часов 23 минуты поступило сообщение от оперативного дежурного по ЧС Кожан что по адресу: массив Сайрам, ул. Атай, д. 64– предположительно отравление угарным газом: с летальным исходом 1 ребенок, 2015 года рождения, с тяжелой степенью отравления еще двое детей, 2009 и 2013 годов рождения», — говорится в официальном сообщении.

Сейчас обстоятельства отравления выясняются специалистами. Газопоставляющей организацией в массиве Сайрам является ТОО «Женис-Т».